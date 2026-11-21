PONTIANAK POST – Polres Kubu Raya menetapkan YS sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap sembilan calon pekerja migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sembilan calon PMI tersebut diselamatkan polisi sebelum diduga diberangkatkan ke Sarawak, Malaysia, melalui jalur tidak resmi di kawasan perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau.

Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa S. Aktadivia mengatakan, YS diduga merekrut para calon pekerja dengan menawarkan pekerjaan sebagai buruh panen kelapa sawit dan menjanjikan gaji tinggi. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan pendalaman perkara.

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"Penetapan YS sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan pendalaman terhadap perkara tersebut," katanya dalam konferensi pers, Jumat (20/11).

Kasus ini bermula dari peristiwa pada Rabu (18/11/2026) sekitar pukul 00.30 WIB di kawasan Jalan Arteri Supadio, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.

Advertisement Berdasarkan hasil penyelidikan, sembilan calon PMI itu dijanjikan pekerjaan di sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kota Sibu, Sarawak, Malaysia. Mereka ditawari bekerja sebagai pemanen tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dengan iming-iming penghasilan tinggi.

Namun, rencana keberangkatan tersebut diduga tidak melalui mekanisme penempatan pekerja migran yang ditetapkan pemerintah. Para calon pekerja itu justru direncanakan menyeberang ke Malaysia melalui jalur tidak resmi di sekitar perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau.

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“Dari hasil penyelidikan, kami menemukan adanya dugaan perekrutan calon pekerja migran dengan iming-iming pekerjaan sebagai buruh panen kelapa sawit di wilayah Sarawak, Malaysia, serta tawaran gaji yang cukup tinggi. Mereka diduga akan diberangkatkan melalui jalur tidak resmi di kawasan perbatasan Entikong. Dalam penanganan perkara ini, sembilan calon PMI berhasil kami selamatkan,” ujar AKBP Rensa S. Aktadivia.

Menurut Rensa, pemberangkatan pekerja migran tanpa prosedur resmi berpotensi menempatkan mereka dalam situasi rentan selama bekerja di luar negeri.

Atas dugaan perbuatannya, YS disangkakan melanggar Pasal 81 juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.