PONTIANAK POST – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengapresiasi ketangguhan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan usaha. Mulai dari keterbatasan modal, persaingan, hingga tekanan kondisi ekonomi.

Apresiasi tersebut disampaikan Muhaimin saat menghadiri puncak kegiatan 1.001 Pasar Rakyat di area parkir mobil Gaia Bumi Raya City, Kabupaten Kubu Raya, Sabtu (21/11) pagi.

Menurut Muhaimin, kegiatan 1.001 Pasar Rakyat merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan kepada para pelaku UMKM yang selama ini berjuang mempertahankan usahanya secara mandiri di tengah berbagai keterbatasan.

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"Pelaku UMKM adalah fighter-fighter sejati, fighter Merah Putih yang harus dihargai. Mereka terus bertahan meskipun menghadapi badai, berbagai rintangan, beratnya permodalan, dan tantangan iklim usaha," ujarnya.

Dia menegaskan, penghargaan terhadap pelaku UMKM harus diwujudkan melalui langkah konkret pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi yang mendukung keberlangsungan dan perkembangan usaha masyarakat.

Advertisement Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat jejaring usaha, kolaborasi, serta peningkatan kapasitas pelaku UMKM. Upaya tersebut tidak bisa hanya dilakukan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk BUMN, dunia usaha, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta investor.

Melalui kegiatan 1.001 Pasar Rakyat, Muhaimin berharap kolaborasi antarpemangku kepentingan dapat terus dibangun sehingga pelaku UMKM memiliki ekosistem usaha yang lebih kuat.

Dia juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya beserta jajaran yang dinilai memberikan perhatian terhadap kebutuhan dan karakteristik pelaku usaha. Pendampingan, kata dia, tidak cukup hanya memahami kebiasaan pelaku UMKM, tetapi juga harus disertai langkah konkret untuk meningkatkan daya tahan usaha.

Setelah memiliki ketahanan usaha, pelaku UMKM diharapkan mampu mengembangkan daya saing, kreativitas, dan inovasi.

Muhaimin menyebut setidaknya ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian dalam tindak lanjut program 1.001 Pasar Rakyat. Pertama, memperluas jejaring dan kolaborasi usaha. Kedua, mempermudah akses permodalan. Ketiga, membuka akses terhadap bahan baku.