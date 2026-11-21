PONTIANAK POST – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengapresiasi ketangguhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mempertahankan usaha di tengah keterbatasan modal, persaingan, dan tekanan ekonomi. Pemerintah, kata dia, perlu memperkuat dukungan melalui kemudahan pembiayaan, akses bahan baku, dan perluasan jejaring usaha.

Hal tersebut disampaikan Muhaimin saat menghadiri puncak kegiatan 1.001 Pasar Rakyat di area parkir Gaia Bumi Raya City, Kabupaten Kubu Raya, Sabtu (21/11).

Advertisement Menurut Muhaimin, kegiatan tersebut merupakan bentuk penghargaan kepada pelaku UMKM yang terus bertahan dan mengembangkan usaha secara mandiri di tengah berbagai tantangan.

"Pelaku UMKM adalah fighter-fighter sejati, fighter Merah Putih yang harus dihargai. Mereka terus bertahan meskipun menghadapi badai, berbagai rintangan, beratnya permodalan, dan tantangan iklim usaha," ujarnya.

Namun, apresiasi tidak cukup hanya melalui kegiatan seremonial. Pemerintah perlu membangun ekosistem usaha yang memberikan dukungan nyata dan berkelanjutan.

Advertisement Muhaimin menyebut ada tiga aspek utama yang perlu diperkuat, yakni jejaring dan kolaborasi usaha, akses permodalan, serta ketersediaan bahan baku.

Menurutnya, ketergantungan terhadap bahan baku impor masih menjadi persoalan sejumlah sektor industri. Salah satunya industri fesyen yang masih bergantung pada pasokan bahan baku dari China.

"Misalnya, industri fashion yang masih bergantung pada bahan baku dari Cina. Ini akan terus kita cari jalannya agar ketergantungan tersebut bisa diatasi," jelasnya.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah juga berupaya memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan mengembangkan skema pembiayaan yang lebih mudah dijangkau. Langkah ini diharapkan mengurangi ketergantungan pelaku usaha terhadap pinjaman rentenir yang dapat memberatkan.

"Kita akan terus mendorong perluasan KUR dan berbagai inovasi kredit. Namun, kita juga membutuhkan partisipasi masyarakat untuk mengurangi, bahkan menghilangkan praktik rentenir," tegasnya.