Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar bersama Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto meninjau stan UMKM pada puncak kegiatan 1.001 Pasar Rakyat di Gaia Bumi Raya City, Sabtu (21/11).

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PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, mendorong sekitar 39 ribu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperkuat kemitraan usaha untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal.

Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto mengatakan, potensi UMKM di daerah tersebut cukup besar. Namun, persoalan pemasaran dan kemasan produk masih menjadi tantangan yang perlu dibenahi bersama.

Advertisement "Potensi UMKM kita sangat besar. Namun, persoalan pemasaran dan kemasan produk masih menjadi kelemahan yang perlu kita benahi bersama," kata Sukiryanto dalam kegiatan Seribu Satu Pasar Rakyat di Kubu Raya, Sabtu (21/11).

Berdasarkan estimasi terbaru November 2026, terdapat sekitar 39 ribu UMKM yang tersebar dalam 123 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Fasilitas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) disebut mencapai sekitar Rp5,1 miliar.

Pemasaran dan Kemasan Jadi Tantangan UMKM

Sukiryanto mengatakan, pelaku UMKM tidak cukup hanya memiliki kemampuan memproduksi barang. Mereka juga perlu meningkatkan kualitas kemasan, memenuhi standardisasi produk, dan memperluas jangkauan pemasaran agar mampu menjangkau lebih banyak konsumen.

Karena itu, dia berharap kegiatan Seribu Satu Pasar Rakyat membuka ruang kolaborasi antara pelaku UMKM, perbankan, pengusaha, dan pemerintah. Kolaborasi tersebut diharapkan menghadirkan pendampingan sekaligus memperkuat jaringan pemasaran produk daerah.

Sukiryanto juga mendorong perbankan memperluas akses pembiayaan melalui KUR, termasuk memberikan kemudahan persyaratan bagi pelaku usaha kecil yang kesulitan menyediakan agunan, terutama untuk pinjaman di bawah Rp100 juta.

Perusahaan Besar Didorong Bermitra dengan UMKM

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah mendorong perusahaan berskala besar membangun kemitraan dengan UMKM. Langkah tersebut ditujukan untuk memperluas akses pasar dan memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Menurut Muhaimin, perusahaan besar memiliki jaringan usaha, kemampuan permodalan, dan akses pasar yang dapat dimanfaatkan untuk membantu UMKM meningkatkan kapasitas serta mengembangkan skala usahanya.

Melalui kegiatan Seribu Satu Pasar Rakyat, pemerintah mempertemukan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk membangun kolaborasi pengembangan UMKM, mulai dari pembiayaan, pendampingan, hingga perluasan pemasaran.

"Pemerintah juga mendorong UMKM terlibat dalam rantai pasok, perdagangan, dan kegiatan ekspor agar dapat menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi serta pengembangan sumber daya alam nasional," kata Muhaimin.

Masyarakat Diajak Membeli Produk Lokal

Sukiryanto turut mengajak masyarakat membiasakan diri membeli produk UMKM daerah. Dukungan konsumen lokal dinilai dapat membantu menggerakkan perekonomian masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan usaha kecil.