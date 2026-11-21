PONTIANAK POST - Kontingen Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Kabupaten Kubu Raya berhasil mengoleksi empat medali pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026 di Kabupaten Sekadau. Raihan tersebut terdiri atas dua medali emas dan dua perak dari sejumlah nomor perlombaan arung jeram.

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"Alhamdulillah, kita bisa meraih dua medali emas dan dua perak pada Porprov Kalbar kali ini. Hal ini tentu tidak terlepas dari semangat para atlet dan kesungguhan tim ofisial FAJI Kubu Raya," kata Ketua Harian FAJI Kubu Raya Ibnu Abdillah di Sungai Raya, Sabtu.

Advertisement Dua medali emas diraih melalui nomor head to head R6 putra dan slalom R4 putra. Sementara dua medali perak diperoleh dari nomor sprint R6 putra dan slalom R6 putra.

Ibnu mengatakan, pertandingan cabang olahraga arung jeram Porprov XIV Kalbar berlangsung di Sungai Menterap, Nanga Biaban, Kabupaten Sekadau, pada 14-21 November 2026.