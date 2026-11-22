PONTIANAK POST – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kubu Raya memberikan klarifikasi terkait keluhan sejumlah atlet mengenai perbedaan nominal uang saku selama mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026.

Ketua KONI Kubu Raya, Zulkarnain menegaskan, pembagian uang saku atlet tidak dilakukan secara merata, melainkan disesuaikan dengan jumlah hari atlet bertanding.

Menurutnya, perbedaan nominal uang saku terjadi karena setiap atlet memiliki jadwal dan jumlah hari pertandingan yang berbeda. Katanya, atlet yang bertanding selama dua hari mendapatkan uang saku Rp200 ribu, sedangkan atlet yang bertanding selama lima hari memperoleh Rp500 ribu.

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"Uang saku itu bukan dibagi rata. Perhari Rp100 ribu. Kami menghitung berdasarkan jumlah hari bertanding. Kalau dua hari bertanding, kami berikan Rp200 ribu. Kalau lima hari, berarti Rp500 ribu. Jadi, jangan disamakan karena setiap atlet memiliki jumlah hari pertandingan berbeda," jelas Zulkarnain kepada wartawan Minggu (22/11) di Sungai Raya.

Dia mencontohkan, atlet yang hanya mengikuti pertandingan selama dua hari, kemudian tidak melanjutkan pertandingan karena kalah, tentu mendapatkan uang saku berbeda dengan atlet yang harus bertanding hingga lima hari.

Advertisement Zulkarnain juga mengaku telah berkoordinasi dengan cabor terkait untuk memastikan kebutuhan atlet selama mengikuti kompetisi. Sebab, menurut dia, sejumlah cabor turut memberikan dukungan secara mandiri, mulai dari penginapan, konsumsi hingga perlengkapan pertandingan.

"Misalnya, ada atlet yang diinapkan di hotel selama tiga hari, makanannya disiapkan, begitu juga pakaian bertandingnya. Jadi, juga ada dukungan dari cabor masing-masing. Kalau hanya mengandalkan anggaran KONI, tentu tidak akan mencukupi seluruh kebutuhan," ungkapnya.

Dia menjelaskan, total anggaran yang dikelola untuk mendukung kontingen Kubu Raya pada Porprov XIV Kalbar 2026 mencapai Rp1,5 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas Rp1 miliar yang dialokasikan kepada KONI dan Rp500 juta melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kubu Raya.

Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan kontingen selama mengikuti kompetisi yang berlangsung selama 18 hari.