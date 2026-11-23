PONTIANAK POST – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyambut baik pelaksanaan Program 1001 Pasar Rakyat di Kubu Raya. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan produk, menjangkau konsumen lebih luas, sekaligus membangun kemitraan usaha.

“Kegiatan seperti ini sangat penting karena memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk memperkenalkan produknya secara langsung kepada masyarakat. Selain sebagai sarana promosi, kegiatan ini juga menjadi ruang membangun relasi, bertukar pengalaman, dan membuka peluang kerja sama,” ungkapnya.

Ia mengatakan, UMKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah. Selain menjadi sumber penghasilan masyarakat, sektor ini juga menyerap tenaga kerja dan membuka peluang usaha baru.

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Karena itu, pengembangan UMKM perlu menjadi perhatian bersama agar pelaku usaha tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh dan meningkatkan daya saing.

Krisantus mendorong pelaku UMKM di Kalbar memanfaatkan kegiatan tersebut untuk mengembangkan strategi usaha, meningkatkan kualitas produk, serta memahami kebutuhan dan perkembangan pasar.

Advertisement “Jangan hanya berorientasi pada bagaimana produk kita bisa terjual hari ini, tetapi pikirkan juga bagaimana usaha ini bisa berkembang ke depannya. Kalau produk kita berkualitas dan memiliki nilai tambah, tentu peluang untuk bersaing akan semakin besar,” tuturnya.

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Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam memperkuat UMKM. Pemerintah berperan melalui kebijakan dan fasilitasi, dunia usaha membuka peluang kemitraan, lembaga keuangan mendukung akses pembiayaan, sementara masyarakat dapat berkontribusi dengan menggunakan dan membeli produk lokal.

“Kalau semuanya bergerak bersama, UMKM kita akan semakin kuat,” tambahnya.