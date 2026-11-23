PONTIANAK POST – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berkomitmen memperjuangkan kebutuhan kendaraan dan fasilitas operasional pemadam kebakaran (damkar) kepada pemerintah pusat. Dukungan tersebut diharapkan dapat direalisasikan pada 2027.

"Saya akan cek dan perjuangkan. Insya Allah tahun depan sudah ada dukungan kendaraan operasional yang bisa dibagikan," katanya dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Cak Imin menyampaikan hal tersebut saat bertemu dan berdialog dengan komunitas serta relawan pemadam kebakaran swadaya di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (21/11).

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Menurut dia, kebutuhan mobil dan fasilitas operasional damkar perlu mendapat perhatian pemerintah karena selama ini masih terbatas. Ia juga mendorong agar kebijakan efisiensi anggaran tetap diarahkan untuk memperbesar manfaat bagi masyarakat, terutama kelompok yang berada di garis depan pelayanan publik.

“Hal yang harus diprioritaskan adalah kebutuhan masyarakat yang benar-benar penting. Jangan sampai anggaran ada, tetapi tidak menjawab persoalan yang dihadapi rakyat," ujarnya.

Advertisement Ia menyampaikan apresiasi kepada para relawan yang selama ini mengabdikan diri membantu masyarakat dalam penanganan kebakaran.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih, rasa bangga, serta penghormatan kepada bapak dan ibu semua. Pengabdian saudara-saudara tidak akan pernah sia-sia. Pengabdianmu adalah Merah Putih,” katanya.

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Cak Imin menilai relawan pemadam kebakaran merupakan kekuatan sosial yang penting. Peran mereka, menurut dia, tidak sebatas membantu ketika terjadi kebakaran, tetapi juga menjadi bagian dari sistem perlindungan masyarakat yang tumbuh dari kepedulian dan semangat gotong royong.

Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan anggaran tepat sasaran dan berani menentukan prioritas kebijakan.