PONTIANAK POST – Bupati Kubu Raya Sujiwo mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memanfaatkan pemasaran digital untuk memperluas jangkauan pasar hingga tingkat nasional dan internasional.

Menurut Sujiwo, kualitas produk dan kemasan harus diimbangi strategi pemasaran yang tepat agar mampu meningkatkan penjualan.

"Sebagus apa pun produk yang kita hasilkan, packaging-nya, tetapi pemasarannya tidak baik dan tidak maksimal, maka otomatis penjualannya juga tidak akan maksimal. Salah satu cara agar pemasaran bisa maksimal adalah dengan melakukan digital marketing," kata Sujiwo saat memberikan arahan dalam Lokakarya Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Transformasi Digital di Hotel Dangau, Sungai Raya, Sabtu (21/11).

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Dia menyambut baik lokakarya yang digelar Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat tersebut. Menurutnya, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk meningkatkan kapasitas serta daya saing UMKM.

"Ini momentum yang baik. Saya senang sekali karena memang mempunyai semangat untuk melakukan pemberdayaan kepada pelaku UMKM. Jadi ini gayung bersambut, ketika Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mempunyai semangat itu, kemudian hadir kementerian untuk memberikan pelatihan," ujarnya.

Advertisement Selain pelatihan pemasaran digital, Sujiwo mengatakan Pemkab Kubu Raya memberikan kemudahan perizinan usaha secara gratis. Dia meminta pelaku UMKM melengkapi persyaratan administrasi agar tidak terkendala dalam memperoleh legalitas usaha.

"Tugas pemerintah bagaimana memberikan kemudahan-kemudahan berkaitan dengan syarat-syarat yang diamanatkan oleh aturan. Perizinan semuanya gratis. Tinggal bagaimana para pelaku UMKM juga menjemput bola sehingga tidak terkendala berkaitan dengan syarat-syarat perizinan yang harus dimiliki," tuturnya.

Sujiwo berharap pemasaran digital dapat memperluas pasar produk UMKM dari Kubu Raya dan Pontianak hingga nasional dan internasional, termasuk membuka peluang ekspor.

"Harapan kita dengan menggunakan digital marketing ini, area pasarnya bukan hanya di Kubu Raya dan Kota Pontianak, bahkan meluas se-Provinsi Kalimantan Barat, secara nasional, bahkan bisa juga ke negara tetangga, bisa ekspor ke negara jiran. Itu tujuan kita, yang dikatakan UMKM naik kelas, UMKM naik tingkat," terangnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Leo Efriansa mengatakan Kubu Raya menjadi lokasi percontohan kelima program pemberdayaan masyarakat berbasis transformasi digital sekaligus satu-satunya kabupaten di Kalimantan yang dipilih.