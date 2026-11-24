PONTIANAK POST – Polisi menangkap WO (42), terduga pelaku pencurian sepeda motor dan iPhone 13 di Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Pria tersebut ditangkap di wilayah Balai Semandang, Kabupaten Ketapang, setelah sempat melarikan diri ke kawasan hutan.

Kasus pencurian dengan kerugian sekitar Rp26 juta itu terungkap kurang dari 24 jam setelah korban melapor ke Polsek Sungai Ambawang.

Pencurian terjadi di Warung Mak Endak, Dusun Bawas, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Jumat (20/11) sekitar pukul 08.00 WIB. Korban mengetahui kehilangan setelah dibangunkan ibunya yang menanyakan keberadaan sepeda motor.

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Saat diperiksa, sepeda motor Honda yang disimpan di dalam warung dan iPhone 13 warna hitam milik korban yang berada di sampingnya sudah hilang. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

Menindaklanjuti laporan itu, Unit Reskrim Polsek Sungai Ambawang melakukan penyelidikan hingga mengidentifikasi WO sebagai terduga pelaku. Pria tersebut diketahui merupakan karyawan baru yang akan bekerja di Warung Mak Endak.

Advertisement Pengejaran kemudian dilakukan hingga ke Balai Semandang, Kabupaten Ketapang. Polisi mendapat informasi bahwa sepeda motor korban telah ditemukan dan diamankan rekannya, sedangkan WO melarikan diri ke kawasan hutan.

Saat petugas bersama korban menyisir lokasi, WO tiba-tiba muncul dari semak-semak dan menghentikan mobil yang mereka tumpangi. Polisi yang mengenali identitasnya langsung mengamankan pria tersebut.

Kapolsek Sungai Ambawang AKP Junaifi melalui Kasubsi Penmas Polres Kubu Raya Aiptu Ade mengatakan, penangkapan itu merupakan hasil penyelidikan dan pengejaran setelah polisi menerima laporan korban.

Setelah ditangkap, WO dibawa ke Polsek Sungai Ambawang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga menyita dua barang bukti, yakni sepeda motor bernomor polisi KB 2879 SAD dan iPhone 13 warna hitam.