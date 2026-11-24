PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mendorong penguatan pengelolaan dan integrasi data sektoral melalui pemantapan Satu Data Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi data sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya Yusran Anizam mengatakan, akurasi data menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, seluruh perangkat daerah didorong memperkuat pengelolaan serta pemanfaatan data secara terpadu.

Saat membuka Rapat Pembinaan Statistik Sektoral di Aula Kepong Bakul DPMD, Sungai Raya, Senin (23/11), Yusran mengatakan pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi capaian pengelolaan data sekaligus mengidentifikasi persoalan yang dihadapi perangkat daerah.

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"Kita akan membedah capaian data di Kabupaten Kubu Raya, bagaimana capaiannya, permasalahan apa yang dihadapi, serta kendala dan tantangan yang dihadapi oleh kawan-kawan perangkat daerah," kata Yusran.

Menurut dia, berbagai kendala dalam pengelolaan data perlu dibahas bersama agar dapat ditemukan solusi yang tepat. Keterlibatan seluruh perangkat daerah, termasuk operator pengelola data, dinilai penting untuk mempercepat pemantapan Satu Data Indonesia di Kubu Raya.

Advertisement Yusran menegaskan, keberhasilan pengelolaan data tidak hanya bergantung pada ketersediaan informasi, tetapi juga komitmen setiap perangkat daerah untuk berbagi dan memanfaatkan data secara terpadu.

"Diharapkan semua perangkat daerah bisa bersemangat untuk berbagi pakai data di geospasial kita, di dalam bingkai Satu Data Indonesia Kabupaten Kubu Raya," ujarnya.

Dia menjelaskan, data yang akurat dan terintegrasi menjadi fondasi penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Data berkualitas memungkinkan pemerintah menyusun perencanaan berdasarkan kondisi dan kebutuhan riil masyarakat.

Integrasi data juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, program pemerintah diharapkan lebih terarah dan memberikan manfaat sesuai kebutuhan masyarakat.