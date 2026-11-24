PONTIANAK POST - Niat memberikan santunan kepada keluarga korban kecelakaan justru berujung penipuan. Uang sebesar Rp30 juta yang disiapkan pihak sopir di Kabupaten Kubu Raya berpindah ke rekening orang yang mengaku sebagai anggota Polres Kubu Raya.

Pelaku menjalankan aksinya dengan mencatut identitas anggota Unit Laka Lantas Polres Kubu Raya untuk meyakinkan pihak sopir agar mentransfer uang tersebut.

Kasus penipuan itu terungkap saat proses mediasi antara pihak sopir dan keluarga korban kecelakaan yang meninggal dunia di Jalan Trans Kalimantan. Di tengah proses tersebut, salah satu pemilik kendaraan dihubungi seseorang melalui telepon yang mengaku sebagai anggota polisi berinisial Briptu AKL.

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Untuk meyakinkan korbannya, pelaku menggunakan foto profil anggota Polres Kubu Raya. Pelaku kemudian meminta sejumlah uang dan mengirimkan nomor rekening yang harus dituju.

Salah satu sopir kendaraan yang percaya dengan pengakuan tersebut kemudian mentransfer uang sebesar Rp 30 juta. Padahal, uang itu sedianya diberikan sebagai santunan kedukaan kepada keluarga korban kecelakaan.

Advertisement Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa Sastika Aktadivia Robinson melalui Kasubsi Penmas Polres Kubu Raya, Aiptu Ade membenarkan adanya peristiwa tersebut. Dia mengatakan, uang santunan itu telah ditransfer ke rekening milik orang yang mengaku sebagai anggota polisi.

“Terungkap bahwa salah satu sopir kendaraan telah mentransfer sejumlah nominal rupiah dengan jumlah Rp 30 juta ke oknum yang mengaku anggota polisi, dengan menggunakan profil anggota kami,” ungkap Ade, Selasa (24/11) di Sungai Ambawang.

Ade menegaskan, penerima transfer tersebut bukan anggota Polres Kubu Raya. Berdasarkan hasil pengecekan, rekening tujuan diketahui berada di salah satu wilayah di Sulawesi.

Polres Kubu Raya kata Ade, mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mencatut identitas anggota kepolisian. Penggunaan foto profil, nama, maupun pengakuan sebagai aparat tidak dapat dijadikan jaminan bahwa seseorang benar-benar anggota polisi.

Ade meminta masyarakat tidak terburu-buru memenuhi permintaan uang dari pihak yang mengaku sebagai anggota kepolisian. Jika menerima permintaan mencurigakan, masyarakat diminta terlebih dahulu melakukan konfirmasi melalui saluran resmi Polres Kubu Raya. “Jangan kita sudah menjadi korban, menjadi korban lagi,” tegasnya.