PONTIANAK POST - Warga yang tinggal di kawasan dataran rendah Kabupaten Kubu Raya diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir rob. Selain mengganggu aktivitas, genangan air juga dapat membahayakan keselamatan, terutama jika merendam instalasi listrik dan peralatan elektronik.

Sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak banjir rob meliputi Kecamatan Sungai Kakap, Sungai Raya, Kubu, Batu Ampar, dan Sungai Ambawang. Warga yang tinggal di kawasan permukiman dataran rendah, terutama daerah yang kerap mengalami genangan, diminta lebih waspada.

Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa Sastika Aktadivia Robinson mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap sepele ancaman banjir rob. Warga diminta melakukan langkah antisipasi sejak dini untuk mengurangi risiko kecelakaan dan gangguan kesehatan.

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"Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Kami mengimbau warga yang tinggal di kawasan rawan banjir rob agar meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap instalasi listrik, peralatan elektronik, dan sumber listrik yang berpotensi terendam air," ujarnya, Selasa (24/11).

Dia meminta warga memastikan instalasi listrik di rumah dalam kondisi aman. Jika air mulai memasuki rumah, masyarakat harus menghindari kontak dengan stopkontak, kabel, maupun peralatan elektronik yang terendam.

Advertisement Jika situasi membahayakan, aliran listrik sebaiknya diputus melalui sumber utama dengan tetap memperhatikan keselamatan. Langkah ini penting untuk mencegah risiko tersengat listrik akibat genangan air.

Selain keselamatan fisik, masyarakat juga diminta memperhatikan kesehatan selama banjir berlangsung. Genangan air yang tercemar dan buruknya sanitasi lingkungan berpotensi memicu berbagai gangguan kesehatan.

Untuk kondisi darurat yang membutuhkan kehadiran polisi, masyarakat dapat menghubungi layanan Call Center Polri 110 secara gratis.