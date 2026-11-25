PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menyalurkan bantuan sarana usaha berupa gerobak dan etalase kepada sembilan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha sekaligus mendorong pelaku UMKM naik kelas.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya Yusran Anizam mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah untuk memperkuat sektor UMKM. Selain menyediakan fasilitas usaha, pemerintah juga berupaya memperluas akses permodalan agar pelaku usaha dapat berkembang secara berkelanjutan.

"Alhamdulillah, kita melakukan penyerahan bantuan dari Pemkab Kubu Raya sebagai aspirasi dari Bu Umi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya, untuk sembilan UMKM kita. Bantuan ini dalam rangka lebih memaksimalkan lagi UMKM kita dalam berusaha," kata Yusran usai menyerahkan bantuan secara simbolis kepada pelaku UMKM di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Sungai Raya, Senin (23/11).

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Dia menjelaskan, gerobak dan etalase tersebut diperuntukkan bagi pelaku UMKM yang berjualan di sejumlah pasar, termasuk Pasar Bahagia di Desa Kuala Dua dan pasar lainnya di Kubu Raya.

Menurut Yusran, penguatan UMKM membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, legislatif hingga dunia usaha. Sinergi tersebut diperlukan untuk memperluas fasilitas, kesempatan berusaha, dan akses pasar bagi pelaku usaha kecil.

Advertisement Salah satu bentuk kolaborasi tersebut terlihat dalam kegiatan Seribu Satu Pasar Rakyat yang digelar akhir pekan lalu. Kegiatan itu menjadi wadah dukungan bagi UMKM melalui kerja sama lintas sektor tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kita bersyukur bahwa Pemkab Kubu Raya, legislatif, dan dunia usaha memberikan perhatian bagi UMKM kita. Seperti kemarin malam, baru selesai agenda Seribu Satu Pasar Rakyat yang nol APBD. Semua diselenggarakan berkolaborasi sesuai arahan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati dengan bantuan dari semua pihak, termasuk dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat," ujarnya.

Yusran menyebutkan, jumlah UMKM di Kubu Raya saat ini diperkirakan mencapai 39 ribu unit usaha. Sektor tersebut memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dia memperkirakan, jika setiap UMKM mampu mempekerjakan dua orang, potensi tenaga kerja yang terserap dapat mencapai sekitar 80 ribu orang.

"UMKM ini sebagai pilar dari ekonomi kerakyatan. Ada lebih kurang 39 ribu UMKM di Kubu Raya ini menjadi unit-unit usaha ekonomi kerakyatan yang akan menggerakkan roda perekonomian masyarakat, sehingga memberikan pertumbuhan ekonomi dan manfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kubu Raya," jelasnya.