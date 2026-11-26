PONTIANAK POST – Kabupaten Kubu Raya masih kekurangan sekitar 2.100 guru untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kubu Raya berharap kebijakan pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu dapat membantu mengatasi kekurangan tersebut.

Kepala Disdikbud Kubu Raya Syarif Muhammad Firdaus mengatakan, berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja melalui aplikasi Ruang Sumber Daya Manusia (RSDM) milik kementerian, kekurangan guru di Kubu Raya mencapai 2.074 orang per 10 September 2026.

Jumlah tersebut diperkirakan kini telah mencapai sekitar 2.100 orang.

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"Berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja melalui aplikasi Ruang Sumber Daya Manusia (RSDM) milik kementerian, kekurangan guru di Kubu Raya tercatat sebanyak 2.074 orang per 10 September 2026. Jumlah tersebut kini diperkirakan mencapai sekitar 2.100 orang," kata Firdaus usai mengikuti Upacara Peringatan Hari Guru Nasional 2026 di Halaman Kantor Bupati Kubu Raya, Rabu (25/11).

Di sisi lain, Kubu Raya masih memiliki sekitar 962 guru honorer. Dari jumlah tersebut, lebih dari 500 orang telah terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan berpeluang mengikuti kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.

Advertisement "Guru yang saat ini PPPK paruh waktu akan secara otomatis menjadi guru PPPK penuh waktu. Kemudian guru yang saat ini sudah PPPK akan diberikan kesempatan untuk mengikuti tes CPNS," ujarnya.

Firdaus menyambut positif kebijakan tersebut. Menurut dia, langkah itu diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik sekaligus memberikan kepastian status dan kesempatan pengembangan karier bagi guru.

Selain peluang peningkatan status menjadi PPPK penuh waktu, guru yang telah berstatus PPPK juga disebut berkesempatan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Berdasarkan informasi yang diterimanya, seleksi tersebut nantinya tidak dibatasi usia. Namun, Disdikbud Kubu Raya masih menunggu surat edaran resmi dari kementerian terkait untuk memastikan ketentuan dan mekanisme pelaksanaannya.

Firdaus berharap kebijakan tersebut dapat berjalan lancar dan menjadi bagian dari upaya mengatasi kekurangan tenaga pendidik di Kubu Raya. Pemenuhan kebutuhan guru dinilai penting agar kegiatan belajar mengajar di sekolah berlangsung optimal.