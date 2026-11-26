PONTIANAK POST - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kubu Raya mengembangkan sistem digital untuk mempermudah pelaporan dan pengawasan kewajiban lingkungan hidup. Melalui SIPATUHLah Digital (Sistem Informasi Pengawasan dan Kepatuhan Lingkungan Hidup Digital), pelaku usaha dapat menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan secara daring tanpa harus menyerahkan dokumen langsung ke kantor DLH.

Selain mempermudah pelaporan perusahaan, sistem tersebut juga disiapkan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Kepala DLH Kubu Raya Dedy Hidayat mengatakan, SIPATUHLah Digital merupakan proyek perubahan yang dikembangkannya dalam rangka mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II.

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Menurut dia, aplikasi tersebut dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus mempermudah pelaku usaha memenuhi kewajiban pelaporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkala.

Pengembangan aplikasi itu disosialisasikan melalui kegiatan peluncuran dan simulasi penggunaan yang melibatkan sejumlah perwakilan perusahaan di Ruang Rapat DLH Kubu Raya, Selasa (24/11).

Advertisement Dalam kegiatan tersebut, para pelaku usaha mendapat penjelasan mengenai mekanisme penggunaan aplikasi, terutama untuk menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Dedy berharap penerapan SIPATUHLah Digital dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem yang lebih modern, transparan, dan efisien. Inovasi tersebut juga diharapkan mendorong kepatuhan perusahaan dalam menjalankan kewajiban pengelolaan lingkungan.