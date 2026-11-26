PONTIANAK POST – Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa Sastika Aktadiva Robinson meminta empat pejabat baru di lingkungan Polres Kubu Raya segera mengenali wilayah tugas dan memetakan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Hal itu disampaikan Rensa saat memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) Kepala Bagian Logistik, Kapolsek Sungai Raya, Kapolsek Kubu, dan Kapolsek Terentang di halaman apel Polres Kubu Raya, Rabu (25/11).

Empat jabatan tersebut kini diisi Kompol Sarwo sebagai Kabag Logistik, AKP Joni Sembiring sebagai Kapolsek Sungai Raya, Iptu M. Redak sebagai Kapolsek Kubu, serta Iptu Andi Azis Suganda sebagai Kapolsek Terentang.

Rensa menegaskan, pejabat baru tidak cukup hanya melanjutkan program kerja pejabat sebelumnya. Mereka harus segera menyesuaikan diri, memahami kondisi geografis dan karakteristik masyarakat, serta mengidentifikasi potensi kerawanan di wilayah masing-masing.

"Segera menyesuaikan diri, kenali wilayah tugas, dan petakan potensi kerawanan yang ada. Situasi kamtibmas yang secara umum masih kondusif tidak boleh membuat kita lengah. Setiap perkembangan di lapangan harus tetap dipantau dan diantisipasi," tegasnya.

Advertisement Menurut dia, luasnya wilayah hukum Polres Kubu Raya dengan karakteristik masyarakat dan tingkat kerawanan yang berbeda membutuhkan pendekatan kepolisian yang tepat. Pemahaman terhadap kondisi wilayah diperlukan agar pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif.

Selain kesiapsiagaan personel, Rensa meminta para pejabat baru, khususnya kapolsek, memperkuat komunikasi dan kemitraan dengan masyarakat. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, hingga instansi terkait perlu dilibatkan dalam menjaga keamanan.

"Bangun kemitraan dengan seluruh elemen masyarakat. Jaga soliditas internal, perkuat koordinasi lintas instansi, dan hadir di tengah masyarakat. Keamanan yang terpelihara dengan baik membutuhkan kerja sama dan kepedulian bersama," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Rensa menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas pengabdian, dedikasi, dan loyalitas selama bertugas di Polres Kubu Raya. Ia juga memberikan penghargaan kepada Bhayangkari yang selama ini mendampingi dan mendukung personel dalam menjalankan tugas kepolisian.

Upacara sertijab tersebut dihadiri Wakapolres Kubu Raya Kompol Andri Syahroni, pejabat utama, para kapolsek jajaran, personel Polres Kubu Raya, serta Ketua Bhayangkari Cabang Polres Kubu Raya bersama para pengurus.