PONTIANAK POST – Banjir rob menggenangi lingkungan Mapolsek Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (26/11). Meski halaman hingga area sekitar kantor terendam air, aktivitas dan pelayanan kepolisian kepada masyarakat dipastikan tetap berjalan normal.

Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa Sastika Aktadivia Robinson mengatakan genangan akibat pasang air laut tersebut tidak boleh menghambat pelaksanaan tugas kepolisian. Personel tetap disiagakan untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

"Meski lingkungan Mapolsek Sungai Kakap turut terdampak banjir rob, kami memastikan pelayanan kepolisian tetap berjalan normal. Kondisi ini tidak boleh mengurangi komitmen personel dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat," ujarnya melalui Kasubsi Penmas Polres Kubu Raya, Aiptu Ade, Kamis (26/11).

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Di tengah kondisi tersebut, dia mengimbau masyarakat, khususnya warga yang tinggal di kawasan rawan rob, meningkatkan kewaspadaan. Pasang air laut berpotensi menimbulkan genangan yang dapat mengganggu aktivitas hingga membahayakan keselamatan warga.

Masyarakat diminta memantau perkembangan ketinggian air, mengamankan barang berharga dan dokumen penting ke tempat yang lebih tinggi, serta memastikan keselamatan anggota keluarga, terutama anak-anak dan lanjut usia.

Advertisement Warga juga diingatkan tidak memaksakan diri melintasi genangan apabila kedalaman atau arus air membahayakan. Kewaspadaan perlu ditingkatkan saat air laut pasang, terutama di kawasan permukiman yang kerap terdampak banjir rob.

"Jangan menganggap remeh banjir rob. Kami mengimbau masyarakat tetap waspada, memperhatikan kondisi pasang air, dan segera mengambil langkah antisipasi apabila genangan mulai meningkat. Utamakan keselamatan diri dan keluarga," pesannya.

Dikempatan yang sama, kata Ade, Kapolres Kubu Raya juga mengajak masyarakat saling membantu apabila terjadi banjir serta segera melaporkan kondisi darurat yang membutuhkan penanganan petugas.

Untuk mendapatkan bantuan maupun layanan kepolisian, masyarakat dapat menghubungi Call Center Polri 110.