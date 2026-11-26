PONTIANAK POST – Banjir rob menggenangi halaman hingga lingkungan Mapolsek Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (26/11/2026). Meski kantor kepolisian ikut terdampak, personel tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa S. Aktadivia memastikan genangan air tidak mengganggu kesiapan personel dalam menjalankan tugas kepolisian.

Advertisement “Meski lingkungan Mapolsek Sungai Kakap turut terdampak banjir rob, kami memastikan pelayanan kepolisian tetap berjalan normal. Kondisi ini tidak boleh mengurangi komitmen personel dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat,” ujar Rensa melalui Kasubsi Penmas Polres Kubu Raya Aiptu Ade.

Di tengah kondisi rob, Kapolres mengingatkan warga yang tinggal di kawasan rawan agar mewaspadai kenaikan pasang air laut yang dapat memperluas genangan.

Masyarakat diminta memantau ketinggian air, mengamankan barang berharga dan dokumen penting ke tempat lebih tinggi, serta memastikan keselamatan keluarga, terutama anak-anak dan lansia.

Advertisement Warga juga diimbau tidak memaksakan diri melintasi genangan yang dalam atau berarus deras.

“Jangan menganggap remeh banjir rob. Kami mengimbau masyarakat tetap waspada, memperhatikan kondisi pasang air, dan segera mengambil langkah antisipasi apabila genangan mulai meningkat. Utamakan keselamatan diri dan keluarga,” pesannya.