PONTIANAK POST – Kodam XII/Tanjungpura mengerahkan sekitar 4.140 personel untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat. Upaya tersebut diperkuat dengan pembangunan sekitar 200 titik sumur air serta operasi pemadaman darat dan udara.

Hal itu disampaikan Panglima Kodam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito saat menjadi pembicara utama dalam Forum Diskusi Strategis Penguatan Integrasi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI dan Kolaborasi Lintas Sektor dalam Mitigasi, Penanggulangan, dan Pemulihan Karhutla di Gedung Graha Tedy Kustari, Lanud Supadio, Kamis (26/11).

Novi mengatakan, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak karena dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan, perekonomian, dan kehidupan sosial masyarakat.

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Menurut dia, penanganan karhutla tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan koordinasi dan keterpaduan langkah antara TNI, Polri, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, BPBD, BNPB, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, serta elemen masyarakat lainnya.

Dalam paparannya, Novi menjelaskan, Kodam XII/Tpr telah mengerahkan sekitar 4.140 personel untuk mendukung penanganan karhutla. Kekuatan tersebut diperkuat personel nonorganik dari Kodam III/Siliwangi dan Kodam V/Brawijaya.

Advertisement Selain pengerahan personel, upaya penanganan dilakukan dengan membangun sekitar 200 titik sumur berkedalaman 30 hingga 40 meter. Sumber air tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pemadaman di lapangan, baik melalui operasi darat maupun water bombing.

Berdasarkan data BNPB dan kementerian terkait, luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 15.000 hektare. Meski demikian, jumlah hotspot dan fire spot pada November 2026 menunjukkan tren penurunan signifikan hingga mendekati nol.

Novi menegaskan, penurunan titik panas tersebut harus dipertahankan melalui upaya pencegahan dan pemeliharaan sumber air, terutama di kawasan lahan gambut. Langkah ini penting untuk menjaga kelembapan lahan dan menekan risiko kebakaran berulang.

Sementara itu, Deputi Bidang Geoekonomi Dewan Pertahanan Nasional, Dr. Yayat, dalam sambutan pembukaan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman karhutla.