PONTIANAK POST – Sebanyak 385 pengendara terjaring penindakan selama pelaksanaan Operasi Zebra Kapuas 2026 di Kabupaten Kubu Raya. Penindakan berlangsung selama 14 hari melalui ETLE Mobile, tilang manual, dan teguran.

Operasi tersebut menyasar berbagai pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan, terutama insiden yang mengakibatkan korban luka berat hingga meninggal dunia.

Kasat Lantas Polres Kubu Raya Iptu Judi Effendhy Kusuma melalui Kasubsi Penmas Polres Kubu Raya Aiptu Ade mengatakan, penindakan terhadap ratusan pelanggar merupakan bagian dari upaya meningkatkan disiplin pengendara dan menekan angka kecelakaan.

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"Operasi Zebra Kapuas 2026 tidak semata-mata berorientasi pada penindakan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat agar lebih tertib dan bertanggung jawab saat berkendara. Hingga pelaksanaan operasi ini, sebanyak 385 pelanggar telah kami jaring melalui ETLE Mobile, tilang manual, maupun teguran," ujarnya di Sungai Raya, Jumat (27/11).

Menurut Ade, pelanggaran yang menjadi sasaran operasi antara lain tidak menggunakan helm berstandar SNI, melawan arus, serta menggunakan telepon seluler saat berkendara.

Advertisement Penggunaan telepon seluler dapat mengganggu konsentrasi dan memperlambat respons pengendara. Sementara itu, melawan arus berisiko memicu tabrakan. Penggunaan helm berstandar SNI juga penting untuk mengurangi risiko cedera kepala saat terjadi kecelakaan.

Petugas turut menyasar pengendara yang mengemudi di bawah pengaruh alkohol, kendaraan dengan muatan berlebih (overload), serta kendaraan dengan dimensi yang tidak sesuai ketentuan (overdimension).

Selain itu, polisi menertibkan aksi balap liar dan penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong. Kelengkapan dokumen berkendara, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), juga menjadi perhatian.

Ade mengingatkan masyarakat agar selalu membawa SIM dan STNK yang masih berlaku serta sesuai dengan kendaraan yang digunakan.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak hanya tertib ketika ada petugas yang melakukan pemeriksaan. Pastikan SIM dan STNK selalu tersedia, masih berlaku, serta sesuai dengan kendaraan yang digunakan. Patuhi rambu-rambu, gunakan helm berstandar SNI, dan jangan melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain," tegasnya.