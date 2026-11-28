PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menargetkan produktivitas padi meningkat menjadi minimal 7 ton per hektare melalui modernisasi pertanian, perbaikan infrastruktur pengairan, dan pendampingan petani.

Upaya tersebut dilakukan melalui Gerakan Tanam Serempak Padi (GENTA PADI) Berbasis Pertanian Modern atau Advanced Agriculture System (PM-AAS) dan Informasi Iklim di Desa Sungai Itik, Kecamatan Sungai Kakap, Jumat (27/11/2026).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kubu Raya, Agus Siswandi, mengatakan produktivitas padi di daerah tersebut selama ini rata-rata masih di bawah 3 ton per hektare. Sementara itu, produksi beras belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

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"Produksi beras kita masih minus dibandingkan kebutuhan. Untuk itu, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kelompok tani, dan masyarakat terus berupaya memasifkan kembali penanaman padi di Kubu Raya. Momentum hari ini menjadi tonggak kebangkitan pertanian kita," ujarnya.

Agus menjelaskan, Kecamatan Sungai Kakap menjadi salah satu kawasan prioritas pengembangan padi. Tiga desa, yakni Parit Keladi, Sungai Itik, dan Pal Sembilan, ditetapkan sebagai lokasi percontohan PM-AAS dengan luas lahan mencapai 120 hektare.

Advertisement Ketiga desa tersebut memiliki hamparan lahan pertanian yang saling terhubung sehingga potensial dikembangkan secara terpadu. Hasil panen ubinan pada percontohan sebelumnya di Desa Pal Sembilan bahkan menunjukkan produktivitas sekitar 8 ton per hektare.

Meski demikian, peningkatan produksi masih menghadapi tantangan perubahan iklim. Kemarau panjang akibat El Nino menyebabkan petani kesulitan mendapatkan air, sedangkan pasang dan banjir rob mengakibatkan sejumlah lahan terendam.

Untuk mengatasinya, DKPP Kubu Raya mengusulkan pembangunan dan perbaikan tanggul serta pintu air kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga mengusulkan program Optimasi Lahan (Oplah) seluas 2.000 hektare pada tahun mendatang.

"Program ini diarahkan untuk meningkatkan intensitas tanam pada lahan yang selama ini hanya bisa ditanami dan dipanen satu kali dalam setahun menjadi dua kali panen," ungkapnya.

Dukungan lainnya berupa bantuan alat dan mesin pertanian, pupuk bersubsidi, pengendalian hama, serta pendampingan penyuluh pertanian.