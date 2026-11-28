PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memperluas digitalisasi administrasi hingga tingkat desa melalui penerapan tanda tangan elektronik (TTE). Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pelayanan sekaligus meningkatkan keamanan dokumen pemerintahan.

Upaya tersebut dilakukan melalui Sosialisasi Keamanan Informasi dan Sertifikat Elektronik yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kubu Raya di Kecamatan Kuala Mandor B, Kamis (26/11).

Kegiatan itu diikuti aparatur Kecamatan Kuala Mandor B, perangkat dari enam desa, serta tenaga puskesmas. Sosialisasi bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur tentang pentingnya menjaga keamanan data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital.

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Camat Kuala Mandor B yang diwakili Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban (Trantib), Anton Simangunsong, mengatakan keamanan informasi menjadi hal penting seiring meningkatnya penggunaan teknologi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.

Menurut dia, data dan informasi yang dikelola pemerintah merupakan aset penting yang harus dijaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaannya. Karena itu, aparatur perlu memahami pengelolaan informasi secara aman, termasuk penggunaan sertifikat elektronik untuk mendukung penerapan TTE.

Advertisement Ia mengatakan tanda tangan elektronik dapat mempercepat administrasi, meningkatkan keamanan dan keabsahan dokumen, serta mengurangi penggunaan dokumen fisik.

“Dengan penerapan tanda tangan elektronik, proses administrasi di kecamatan maupun desa dapat menjadi lebih efisien. Penandatanganan dokumen tidak lagi harus dilakukan secara manual, sehingga dapat menghemat waktu dan mempermudah pelayanan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Persandian Diskominfo Kubu Raya, Aprin Gutawa, mengatakan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesadaran aparatur mengenai keamanan informasi, khususnya dalam penggunaan sistem elektronik di lingkungan pemerintahan.