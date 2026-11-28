PONTIANAK POST– Memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) 2026, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas menggelar aksi penanaman pohon serentak di kawasan Hutan Lindung Pinang Dalam, Jalan Rasau Jaya, Desa Kuala Dua, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (28/11/2026).

Sebanyak 1.250 bibit pohon ditanam di lahan seluas dua hektare. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemulihan ekosistem di kawasan yang sekitar dua bulan lalu mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala Balai Pengelolaan DAS Kapuas, Masir, mengatakan peringatan HMPI yang diperingati setiap 28 November merupakan momentum untuk memperkuat kepedulian dan komitmen bersama dalam menjaga kelestarian hutan serta lingkungan.

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Mengusung tema "Tanam Hari Ini, Lindungi Masa Depan", kegiatan tersebut bertujuan memulihkan ekosistem, mengurangi risiko bencana hidrometeorologi, meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Penanaman pohon juga menjadi bagian dari upaya mendukung kesiapsiagaan menghadapi musim hujan pada akhir 2026 hingga awal 2027.

Menurut Masir, lokasi penanaman dipilih karena berada di kawasan yang membutuhkan rehabilitasi pascakebakaran. Kawasan Hutan Lindung Pinang Dalam tersebut masuk dalam wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kubu Raya.

Advertisement "Penanaman pada areal bekas kebakaran hutan merupakan langkah nyata untuk memulihkan ekosistem dan mengembalikan fungsi lindung kawasan. Kegiatan ini juga diarahkan agar diprioritaskan pada lokasi rehabilitasi hutan dan lahan serta kawasan yang membutuhkan upaya mitigasi bencana," ujarnya.

Dari total 1.250 bibit yang ditanam, terdapat enam jenis tanaman, yakni langsat, rambutan, sirsak, jengkol, petai, dan pinang. Jenis tanaman tersebut dipilih karena memiliki manfaat ekologis sekaligus nilai ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pondok Pesantren Ashqaf dan masyarakat sekitar.

"Kegiatan penanaman melibatkan dari berbagai unsur instansi pemerintah, lembaga, organisasi, dan komunitas,"ungkapnya

Masir menjelaskan, setelah proses penanaman, pihaknya akan melakukan pendataan melalui geotagging untuk mencatat titik lokasi dan jumlah pohon yang ditanam. Selanjutnya, pemeliharaan dan pemantauan pertumbuhan tanaman akan dilakukan bersama masyarakat serta pihak Pondok Pesantren Ashqaf yang telah menjalin kerja sama dalam keberlanjutan pemeliharaan tanaman.

Selain kegiatan penanaman, Balai Pengelolaan DAS Kapuas juga menyediakan bibit tanaman secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Bibit tersebut berasal dari dua lokasi persemaian, yakni Sungai Selamat, Siantan, dan Kabupaten Melawi, yang menyediakan berbagai jenis tanaman buah-buahan dan kayu-kayuan.