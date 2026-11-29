PONTIANAK POST – Video dugaan perundungan yang berujung pengeroyokan terhadap seorang pelajar di wilayah Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, viral di media sosial sejak Sabtu (28/11/2026).

Dalam rekaman yang beredar, seorang pelajar terlihat menjadi sasaran pemukulan dan tendangan oleh sejumlah pelajar lainnya. Peristiwa tersebut diduga melibatkan siswa dari sekolah yang sama.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kubu Raya, Syarif Muhammad Firdaus, mengatakan pihaknya telah memantau informasi kejadian tersebut. Berdasarkan laporan awal dari kepala sekolah, peristiwa berlangsung setelah jam sekolah di sebuah gang menuju sekolah.

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"Kami sudah monitor kejadian ini. Kejadiannya setelah pulang sekolah, di jalan gang menuju sekolah. Pelaku pengeroyokan dan yang dikeroyok siswa SMP tersebut," ujarnya kepada Pontianak Post via whatsapp.

Firdaus menyebutkan, pihak sekolah telah berkomunikasi dengan orang tua yang bersangkutan. Disdikbud juga berencana mengomunikasikan persoalan tersebut dengan para pihak pada Senin mendatang.

Advertisement "Informasi dari kepala sekolah, orang tua yang bersangkutan sudah berkomunikasi dengan pihak sekolah. Senin rencananya akan dikomunikasikan dengan para pihak," katanya.

Sementara itu, berdasarkan keterangan keluarga dan informasi yang beredar di media sosial, korban dilaporkan mengalami sejumlah keluhan fisik, seperti nyeri pada kepala dan perut, memar di bagian bahu dan rahang, serta benjolan di kepala. Korban juga disebut mengalami trauma psikologis.

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Pihak keluarga dikabarkan telah membawa persoalan tersebut ke jalur hukum dan berharap kasus ini ditangani secara tuntas. Namun, kronologi lengkap, identitas para pihak, serta perkembangan penanganan kepolisian masih perlu dikonfirmasi secara resmi.

Kasus ini kembali menjadi perhatian terhadap persoalan perundungan dan kekerasan antarpelajar. Penanganan tidak hanya membutuhkan penelusuran kejadian dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan, tetapi juga perlindungan terhadap korban serta pendampingan bagi anak-anak yang terlibat.