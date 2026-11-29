PONTIANAK POST – Kasus dugaan pengeroyokan terhadap seorang pelajar SMP di Kabupaten Kubu Raya menjadi perhatian DPRD setempat. Ketua Komisi IV DPRD Kubu Raya, Amri, mendesak Dinas Pendidikan dan seluruh sekolah memperkuat program pencegahan perundungan atau bullying agar kekerasan antarpelajar tidak kembali terjadi.

Desakan itu disampaikan menyusul beredarnya video berdurasi 28 detik yang diduga memperlihatkan aksi pengeroyokan terhadap seorang pelajar. Video tersebut viral di media sosial pada Minggu (29/11).

Amri mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, pihak kepolisian telah melakukan penanganan terhadap peristiwa tersebut. Namun, menurut dia, perhatian publik tidak boleh berhenti hanya ketika sebuah kasus menjadi viral.

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"Jangan sampai kita hanya ribut saat videonya viral, lalu lupa setelah itu. Anak-anak ini bukan penjahat, mereka anak yang gagal kita didik dan gagal kita awasi. Yang harus dihukum itu perbuatannya, yang harus dibina itu anaknya," ujar politisi senior PKS Kubu Raya ini.

Ia menilai, kasus tersebut menjadi peringatan bagi seluruh pihak bahwa perundungan tidak lagi bisa dianggap sebagai kenakalan biasa. Bentuk kekerasan antarpelajar bahkan dapat berkembang menjadi pengeroyokan yang direkam dan disebarluaskan di media sosial.

Advertisement Karena itu, Amri meminta pemerintah daerah dan sekolah membangun sistem pencegahan yang lebih konkret. Salah satu usulannya adalah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Bullying di setiap sekolah, mulai tingkat SD, SMP hingga SMA.

Satgas tersebut diusulkan melibatkan guru bimbingan konseling (BK), guru piket, perwakilan OSIS, dan orang tua. Keberadaannya diharapkan dapat membantu mengawasi lingkungan sekolah, termasuk saat jam istirahat dan di lokasi yang rawan terjadi perundungan.

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Selain itu, ia mendorong adanya jam pembelajaran khusus setiap pekan untuk memperkuat pendidikan karakter, empati, pengendalian emosi, serta penyelesaian konflik tanpa kekerasan.

Amri juga mengusulkan penyediaan saluran pengaduan yang aman dan rahasia bagi siswa. Menurut dia, korban perundungan kerap takut melapor karena khawatir mendapat ancaman atau pembalasan. Karena itu, sekolah perlu menyediakan kotak pengaduan maupun nomor layanan khusus yang menjamin kerahasiaan pelapor.

Penanganan terhadap anak yang terlibat juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Amri mendorong pendekatan pembinaan dan pemulihan, termasuk konseling serta keterlibatan orang tua dan guru. Namun, apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana, penanganannya tetap harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.