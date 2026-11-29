PONTIANAK POST – Ancaman terhadap lingkungan permukiman warga Kubu Raya tidak hanya datang dari gangguan keamanan, tetapi juga potensi banjir rob saat air pasang. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak kriminal sekaligus memastikan saluran drainase tetap bersih agar aliran air tidak terhambat.

Dua persoalan tersebut menjadi perhatian Wakapolres Kubu Raya Kompol Andri Syahroni saat menyambangi Masjid Al Muhajirin, Jalan Pondok Indah Lestari, Kecamatan Sungai Raya, Sabtu (28/11/2026) pagi.

Advertisement Dalam kegiatan Subuh Keliling itu, Andri mengingatkan warga agar lebih peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar. Pencurian, penyalahgunaan narkoba, perkelahian, kekerasan, hingga aktivitas mencurigakan perlu diantisipasi melalui kepedulian bersama.

Menurut dia, menjaga keamanan lingkungan bukan semata-mata tugas kepolisian. Masyarakat juga memiliki peran penting dengan mengenali potensi gangguan, menjaga kerukunan, serta segera melaporkan aktivitas yang mencurigakan.

Selain persoalan kamtibmas, Andri menyoroti kebersihan saluran air sebagai langkah sederhana menghadapi potensi banjir rob. Sampah dan material yang menumpuk di selokan dapat menghambat aliran air sehingga memperbesar risiko genangan ketika air pasang.

Advertisement Warga diminta rutin membersihkan drainase dan saluran pembuangan di sekitar rumah. Kesiapsiagaan dari lingkungan terkecil dinilai penting untuk mengurangi risiko genangan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.

Kasubsi Penmas Polres Kubu Raya Aiptu Ade mengatakan, Subuh Keliling menjadi sarana kepolisian membangun komunikasi langsung sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.

"Melalui Subuh Keliling, Polri hadir untuk mendengar aspirasi masyarakat dan memperkuat kolaborasi dalam menjaga keamanan lingkungan. Kami ingin membangun kesadaran bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab kepolisian, melainkan membutuhkan kepedulian dan keterlibatan seluruh masyarakat. Ini sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat," ujar Ade.

Dia menambahkan, masyarakat dapat menghubungi layanan Polisi 110 apabila mengalami atau mengetahui gangguan keamanan maupun membutuhkan bantuan petugas.