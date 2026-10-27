Resep Baso Aci Isi yang Kenyal dan Gurih, Jajanan Pedas Berkuah yang Bikin Ketagihan

PONTIANAK POST — Baso aci isi bisa menjadi pilihan camilan hangat bagi pencinta jajanan berkuah dengan tekstur kenyal dan cita rasa gurih. Jajanan berbahan dasar tepung tapioka ini dapat dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan.

Baso aci semakin nikmat ketika disajikan bersama kuah berbumbu dan tambahan cabai sesuai selera. Isian ayam juga bisa menjadi pilihan untuk memberikan cita rasa gurih di bagian dalam.

Advertisement Resep baso aci isi ayam yang dibagikan melalui Cookpad dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat yang ingin mencoba membuat jajanan ini sendiri tanpa harus membelinya di luar.

Bahan-Bahan Baso Aci Isi Ayam

Advertisement Untuk membuat baso aci isi ayam, siapkan bahan-bahan berikut:

10 sendok makan tepung tapioka atau tepung aci

5 sendok makan tepung terigu

Air panas secukupnya

Penyedap rasa secukupnya

Lada bubuk secukupnya

Cabai sesuai selera

Bahan isian ayam:

100 gram dada ayam

1 siung bawang putih

Garam secukupnya

Lada bubuk secukupnya

Bahan kuah:

2 siung bawang putih

2 siung bawang merah

Cabai sesuai selera

Penyedap rasa secukupnya

Air secukupnya

Cara Membuat Baso Aci Isi Ayam

1. Siapkan Isian Ayam

Potong dada ayam menjadi bagian kecil, kemudian tumis bersama bawang putih, lada bubuk, dan sedikit garam. Masak hingga ayam matang, lalu sisihkan untuk dijadikan isian baso aci.

2. Buat Adonan Baso Aci