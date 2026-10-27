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Kuliner

Resep Baso Aci Isi yang Kenyal dan Gurih, Jajanan Pedas Berkuah yang Bikin Ketagihan

S
Silvina
Baso aci isi ayam disajikan dengan kuah gurih pedas sebagai pilihan jajanan hangat yang bisa dibuat sendiri di rumah. (DOK JAWA POS)
Baso aci isi ayam disajikan dengan kuah gurih pedas sebagai pilihan jajanan hangat yang bisa dibuat sendiri di rumah. (DOK JAWA POS)

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PONTIANAK POST — Baso aci isi bisa menjadi pilihan camilan hangat bagi pencinta jajanan berkuah dengan tekstur kenyal dan cita rasa gurih. Jajanan berbahan dasar tepung tapioka ini dapat dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan.

Baso aci semakin nikmat ketika disajikan bersama kuah berbumbu dan tambahan cabai sesuai selera. Isian ayam juga bisa menjadi pilihan untuk memberikan cita rasa gurih di bagian dalam.

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Resep baso aci isi ayam yang dibagikan melalui Cookpad dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat yang ingin mencoba membuat jajanan ini sendiri tanpa harus membelinya di luar.

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Bahan-Bahan Baso Aci Isi Ayam

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Untuk membuat baso aci isi ayam, siapkan bahan-bahan berikut:

  • 10 sendok makan tepung tapioka atau tepung aci
  • 5 sendok makan tepung terigu
  • Air panas secukupnya
  • Penyedap rasa secukupnya
  • Lada bubuk secukupnya
  • Cabai sesuai selera

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Bahan isian ayam:

  • 100 gram dada ayam
  • 1 siung bawang putih
  • Garam secukupnya
  • Lada bubuk secukupnya

Bahan kuah:

  • 2 siung bawang putih
  • 2 siung bawang merah
  • Cabai sesuai selera
  • Penyedap rasa secukupnya
  • Air secukupnya

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Cara Membuat Baso Aci Isi Ayam

1. Siapkan Isian Ayam

Potong dada ayam menjadi bagian kecil, kemudian tumis bersama bawang putih, lada bubuk, dan sedikit garam. Masak hingga ayam matang, lalu sisihkan untuk dijadikan isian baso aci.

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2. Buat Adonan Baso Aci

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Editor : Silvina
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