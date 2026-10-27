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Kuliner

Resep Bolu Kering Jadul, Camilan Manis yang Bikin Nostalgia

S
Silvina
Bolu kering jadul berwarna keemasan disajikan sebagai camilan klasik yang cocok menemani teh atau kopi bersama keluarga.
Bolu kering jadul berwarna keemasan disajikan sebagai camilan klasik yang cocok menemani teh atau kopi bersama keluarga.

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PONTIANAK POST — Bolu kering jadul menjadi salah satu pilihan camilan sederhana yang cocok menemani waktu santai bersama keluarga. Kue bercita rasa manis ini dibuat dari bahan dasar telur, gula pasir, dan tepung terigu, sehingga bisa menjadi inspirasi bagi pencinta kue rumahan yang ingin menghadirkan kembali cita rasa klasik.

Selain cocok untuk teman minum teh atau kopi, bolu kering juga dapat disajikan sebagai suguhan bagi tamu. Bentuknya bisa disesuaikan dengan cetakan yang tersedia, mulai dari bentuk kecil hingga motif khas kue tradisional.

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Resep bolu kering, bolu jadul, atau kue kampung yang dibagikan Santi Octaviani melalui Cookpad menggunakan empat butir telur sebagai salah satu bahan utama. Proses pembuatannya meliputi pengocokan telur dan gula hingga mengembang, pencampuran tepung, serta pemanggangan menggunakan oven.

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Bahan-Bahan Bolu Kering Jadul

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Untuk membuat bolu kering dengan resep ini, siapkan bahan-bahan berikut:

  • 250 gram gula pasir
  • 250 gram tepung terigu
  • 4 butir telur ukuran besar
  • ¼ sendok teh garam
  • ½ sendok teh vanili

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Bahan-bahan tersebut menghasilkan adonan dasar bolu kering dengan cita rasa manis dan aroma vanili. Siapkan pula cetakan khusus bolu kering, mixer, spatula, dan oven untuk memudahkan proses pembuatan.

Cara Membuat Bolu Kering Jadul

1. Kocok Telur, Garam, dan Vanili

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Pecahkan telur ke dalam wadah, kemudian tambahkan garam dan vanili. Kocok menggunakan mixer dengan kecepatan tinggi hingga telur berbuih dan sedikit mengembang.

2. Masukkan Gula Pasir

Tambahkan gula pasir secara bertahap sambil terus dikocok. Lanjutkan proses pengocokan dengan kecepatan tinggi hingga adonan mengembang dan berubah menjadi pucat.

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Tahap ini penting untuk membentuk struktur adonan sebelum tepung ditambahkan.

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Editor : Silvina
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