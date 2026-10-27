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Kuliner

Bukan Brownies Biasa! Resep Brownies Batik Tepung Ketan Putih Ini Cantik dan Nyokelat

S
Silvina
Brownies batik kukus berbahan tepung ketan putih dengan motif cokelat dan merah muda yang cantik di permukaannya.
Brownies batik kukus berbahan tepung ketan putih dengan motif cokelat dan merah muda yang cantik di permukaannya.

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PONTIANAK POST — Brownies tak hanya bisa tampil dengan permukaan cokelat polos. Dengan sedikit kreativitas, kue kukus ini dapat dihias menggunakan motif batik berwarna sehingga tampil lebih menarik saat disajikan untuk keluarga maupun tamu.

Resep brownies batik tepung ketan putih ini memadukan adonan dekorasi bermotif dengan brownies cokelat yang menggunakan tepung ketan putih. Motifnya dibuat dari adonan terpisah yang diberi warna cokelat dan merah muda, kemudian dikukus sebelum adonan utama dituangkan.

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Selain penampilannya yang unik, brownies ini juga menggunakan dark cooking chocolate, mentega, dan cokelat bubuk untuk menghasilkan cita rasa cokelat. Proses pembuatannya membutuhkan ketelitian saat menggambar motif, dengan waktu pengerjaan sekitar dua jam.

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Bahan Brownies Batik Tepung Ketan Putih

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Dilansir dari Cookpad, resep ini menggunakan loyang berukuran 18 x 18 sentimeter. Bahan dibagi menjadi dua kelompok, yakni adonan batik untuk dekorasi dan adonan utama brownies.

Bahan adonan batik

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  • 20 gram tepung terigu protein rendah
  • 15 gram tepung maizena
  • 2 sendok makan gula halus
  • 1 butir telur
  • 1/2 sendok teh emulsifier, seperti SP
  • 1 sendok makan susu cair putih
  • 1/2 sendok teh ekstrak vanila
  • 1 sendok teh cokelat bubuk untuk pewarna
  • 3 sendok teh bubuk bit untuk pewarna merah muda

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Bahan utama brownies

  • 125 gram tepung ketan putih
  • 30 gram cokelat bubuk
  • 5 butir telur
  • 160 gram gula pasir
  • 100 gram dark cooking chocolate
  • 50 gram mentega
  • 125 gram minyak goreng
  • 1/2 sendok teh ekstrak vanila
  • 1/2 sendok teh emulsifier, seperti SP
  • 1 sendok teh baking powder
  • 1/2 sendok teh garam

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Cara Membuat Brownies Batik Kukus

1. Buat adonan untuk motif batik

Campurkan tepung terigu, tepung maizena, gula halus, telur, emulsifier, susu cair, dan ekstrak vanila. Mixer hingga adonan kaku dan tidak mudah tumpah ketika wadah dibalik.

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Bagi adonan sesuai kebutuhan, kemudian tambahkan cokelat bubuk pada bagian yang ingin dibuat berwarna cokelat dan bubuk bit pada bagian untuk warna merah muda. Masukkan masing-masing adonan ke dalam kantong segitiga atau piping bag.

2. Gambar motif pada kertas roti

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Editor : Silvina
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