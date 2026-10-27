Resep Brownies Lumer Shiny Crust Cup, Sekali Bikin Jadi 8 Cup dengan Topping Keju

PONTIANAK POST — Brownies cokelat dengan lapisan atas mengilap dan bagian tengah yang lumer bisa menjadi camilan istimewa untuk keluarga. Disajikan dalam cup aluminium foil, kue ini juga praktis dibawa sebagai bekal atau dijadikan ide jualan rumahan.

Brownies lumer shiny crust cup memadukan tekstur brownies yang lembut dan padat dengan ganache cokelat yang meleleh di mulut. Taburan keju cheddar dan choco chips menambah cita rasa sekaligus membuat tampilannya semakin menggugah selera.

Advertisement Resep yang dibagikan Atika Wahyu melalui Cookpad ini menggunakan dua butir telur untuk menghasilkan sekitar tujuh hingga delapan cup berukuran 100 mililiter. Waktu pembuatannya sekitar 45 menit, sehingga bisa menjadi pilihan bagi pencinta cokelat yang ingin mencoba kreasi ala kafe di rumah.

Bahan-Bahan Brownies Lumer Shiny Crust Cup

Advertisement Bahan brownies

150 gram dark chocolate compound (DCC), cincang halus

100 gram margarin atau mentega

2 butir telur ukuran besar

100 gram gula halus

80 gram tepung terigu protein sedang

1 sendok makan tepung maizena

30 gram cokelat bubuk

¼ sendok teh baking powder

1 sendok teh kopi instan, larutkan dengan 1 sendok makan air panas

½ sendok teh vanili bubuk

Sejumput garam

Bahan ganache cokelat lumer

100 gram dark chocolate compound, cincang

80 mililiter susu UHT full cream

2 sendok teh margarin

1 sachet susu kental manis cokelat, opsional

Bahan topping

80 gram keju cheddar parut

Choco chips atau meses secukupnya

Cara Membuat Brownies Lumer Shiny Crust Cup

1. Siapkan Bahan dan Panaskan Oven

Panaskan oven pada suhu 160 derajat Celsius selama sekitar 15 menit. Siapkan tujuh hingga delapan cup aluminium foil berukuran 100 mililiter, lalu olesi tipis dengan margarin.