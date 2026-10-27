Resep Brownies Pandan Kukus ala Amanda, Dua Warna dengan Lapisan Cokelat di Tengah

PONTIANAK POST — Brownies pandan kukus bisa menjadi alternatif bagi pencinta kue yang ingin mencoba kreasi berbeda dari brownies cokelat biasa. Perpaduan warna hijau pandan dan cokelat menghasilkan tampilan berlapis yang menarik, sementara teksturnya yang lembut cocok disajikan sebagai camilan keluarga.

Kue ini dibuat dengan teknik mengukus sehingga tidak memerlukan oven. Adonan dibagi menjadi dua bagian, yakni adonan pandan dan adonan cokelat. Keduanya dikukus secara bertahap dengan tambahan meses di bagian tengah untuk memberikan sensasi cokelat pada setiap potongan.

Advertisement Resep brownies pandan kukus ala Amanda yang dibagikan Kurniasari melalui Cookpad menggunakan enam butir telur dan sejumlah bahan sederhana yang mudah ditemukan. Hasilnya berupa brownies berlapis yang bisa dipotong sesuai selera setelah benar-benar dingin.

Bahan-Bahan Brownies Pandan Kukus

Advertisement Bahan A: Cokelat leleh

50 gram dark cooking chocolate (DCC)

2 sendok makan minyak goreng

Bahan B: Adonan dasar

6 butir telur

225 gram gula pasir

½ sendok makan cake emulsifier

¼ sendok teh garam

Bahan C: Bahan kering

125 gram tepung terigu protein sedang

½ sendok teh vanili bubuk

1 sendok teh baking powder

Bahan D

150 mililiter minyak goreng

Bahan E: Adonan pandan

2 sendok makan susu kental manis putih atau 1 sachet

1 sendok teh pasta pandan

Bahan F: Adonan cokelat