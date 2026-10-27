Resep Kue Cokelat Ubi Cuma 2 Bahan, Tanpa Oven dan Mixer, Anak-Anak Bisa Ikut Suka!

PONTIANAK POST — Ingin membuat camilan cokelat yang praktis tanpa perlu menggunakan oven? Kue cokelat ubi bisa menjadi pilihan menarik karena hanya membutuhkan dua bahan utama, yakni ubi dan cokelat batangan jenis dark chocolate compound (DCC).

Perpaduan ubi yang lembut dengan cokelat menghasilkan camilan manis yang cocok disajikan sebagai hidangan penutup maupun teman bersantai bersama keluarga. Resep ini juga bisa menjadi alternatif bagi orang tua yang ingin mengolah ubi menjadi sajian berbeda agar lebih menarik bagi anak-anak.

Advertisement Resep Kue Coklat Ubi yang dibagikan Yonaluck melalui Cookpad pada 9 Agustus 2024 menggunakan 200 gram ubi dan 130 gram cokelat DCC untuk adonan utama. Kue kemudian diberi lapisan cokelat tambahan dan topping sesuai selera.

Bahan Kue Cokelat Ubi

Advertisement Resep ini menghasilkan sekitar 10 potong kue dengan waktu persiapan hingga penyajian sekitar 2,5 jam, termasuk waktu pendinginan.

Bahan utama:

200 gram ubi

130 gram cokelat DCC

Bahan topping:

50 gram cokelat DCC

1 sendok makan minyak goreng

Kacang almond cincang, kacang tanah, keju, atau remahan biskuit Oreo sesuai selera

Cara Membuat Kue Cokelat Ubi

1. Rebus Ubi hingga Empuk

Kupas ubi, cuci hingga bersih, lalu iris menjadi beberapa bagian agar lebih cepat matang. Rebus sampai teksturnya empuk, kemudian angkat dan tiriskan.