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Kuliner

Bosan Brownies Cokelat Biasa? Coba Resep Brownies Kukus Ubi Ungu Dua Lapis

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Penulis: Silvina
Ilustrasi brownies kukus dua lapis dengan perpaduan warna cokelat dan ungu dari ubi, cocok disajikan sebagai camilan keluarga.
Ilustrasi brownies kukus dua lapis dengan perpaduan warna cokelat dan ungu dari ubi, cocok disajikan sebagai camilan keluarga.

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PONTIANAK POST — Brownies tak selalu harus hadir dengan rasa cokelat yang dominan. Ubi ungu bisa menjadi bahan tambahan untuk menghadirkan kue kukus berlapis dengan perpaduan warna dan rasa yang menarik.

Resep Brownies Kukus Ubi Ungu yang dibagikan Nugraheni Utami Dewi melalui Cookpad ini memadukan lapisan cokelat dengan adonan ubi ungu. Cokelat putih dan santan kental digunakan untuk mengolah ubi agar teksturnya lembut sebelum dicampurkan ke adonan brownies.

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Resep ini dapat menjadi pilihan camilan keluarga maupun ide sajian untuk berbagai kesempatan. Proses pembuatannya menggunakan teknik mengukus, sehingga tidak memerlukan oven.

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Bahan Brownies Kukus Ubi Ungu Dua Lapis

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Resep ini menghasilkan sekitar 30 potong dengan waktu pembuatan kurang lebih satu jam. Bahan-bahannya dibagi untuk membuat lapisan cokelat dan lapisan ubi ungu.

Bahan lapisan cokelat

  • 50 gram dark cooking chocolate (DCC)
  • 30 gram minyak goreng
  • 30 gram margarin atau mentega
  • 3 butir telur
  • 100 gram gula pasir
  • 1/4 sendok teh cake emulsifier, seperti SP atau ovalet
  • 1/2 sendok teh garam
  • 65 gram tepung terigu protein sedang
  • 1/2 sendok teh baking powder
  • 35 gram cokelat bubuk
  • 1 sendok teh pasta cokelat, jika suka

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Bahan lapisan ubi ungu

  • 100 gram ubi ungu kukus yang sudah dihaluskan
  • 65 mililiter santan kental instan
  • 50 gram cokelat putih
  • Bahan telur, gula, emulsifier, garam, tepung terigu, dan baking powder dengan takaran yang sama seperti lapisan cokelat
  • Pewarna makanan ungu secukupnya, jika diperlukan

Cara Membuat Brownies Kukus Ubi Ungu

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1. Siapkan adonan cokelat

Lelehkan dark cooking chocolate bersama margarin dengan cara ditim menggunakan api kecil. Sisihkan hingga hangat.

Kocok telur, gula pasir, cake emulsifier, dan garam menggunakan mixer berkecepatan tinggi sampai adonan mengembang, kental, dan berjejak. Masukkan tepung terigu serta baking powder secara bertahap sambil mengocok dengan kecepatan rendah.

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Editor : Silvina
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