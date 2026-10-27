Bosan Brownies Cokelat Biasa? Coba Resep Brownies Kukus Ubi Ungu Dua Lapis

PONTIANAK POST — Brownies tak selalu harus hadir dengan rasa cokelat yang dominan. Ubi ungu bisa menjadi bahan tambahan untuk menghadirkan kue kukus berlapis dengan perpaduan warna dan rasa yang menarik.

Resep Brownies Kukus Ubi Ungu yang dibagikan Nugraheni Utami Dewi melalui Cookpad ini memadukan lapisan cokelat dengan adonan ubi ungu. Cokelat putih dan santan kental digunakan untuk mengolah ubi agar teksturnya lembut sebelum dicampurkan ke adonan brownies.

Advertisement Resep ini dapat menjadi pilihan camilan keluarga maupun ide sajian untuk berbagai kesempatan. Proses pembuatannya menggunakan teknik mengukus, sehingga tidak memerlukan oven.

Bahan Brownies Kukus Ubi Ungu Dua Lapis

Advertisement Resep ini menghasilkan sekitar 30 potong dengan waktu pembuatan kurang lebih satu jam. Bahan-bahannya dibagi untuk membuat lapisan cokelat dan lapisan ubi ungu.

Bahan lapisan cokelat

50 gram dark cooking chocolate (DCC)

30 gram minyak goreng

30 gram margarin atau mentega

3 butir telur

100 gram gula pasir

1/4 sendok teh cake emulsifier, seperti SP atau ovalet

1/2 sendok teh garam

65 gram tepung terigu protein sedang

1/2 sendok teh baking powder

35 gram cokelat bubuk

1 sendok teh pasta cokelat, jika suka

Bahan lapisan ubi ungu

100 gram ubi ungu kukus yang sudah dihaluskan

65 mililiter santan kental instan

50 gram cokelat putih

Bahan telur, gula, emulsifier, garam, tepung terigu, dan baking powder dengan takaran yang sama seperti lapisan cokelat

Pewarna makanan ungu secukupnya, jika diperlukan

Cara Membuat Brownies Kukus Ubi Ungu

1. Siapkan adonan cokelat

Lelehkan dark cooking chocolate bersama margarin dengan cara ditim menggunakan api kecil. Sisihkan hingga hangat.

Kocok telur, gula pasir, cake emulsifier, dan garam menggunakan mixer berkecepatan tinggi sampai adonan mengembang, kental, dan berjejak. Masukkan tepung terigu serta baking powder secara bertahap sambil mengocok dengan kecepatan rendah.