Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kuliner

Punya Sensasi Rasa yang Beda, Resep Brownies Kukus Ketan Hitam Ala Ny Liem Ini Bikin Penasaran

S
Penulis: Silvina
Ilustrasi brownies kukus ketan hitam dengan taburan meses cokelat di bagian tengah dan toping keju di atasnya
Ilustrasi brownies kukus ketan hitam dengan taburan meses cokelat di bagian tengah dan toping keju di atasnya

Advertisement

 

PONTIANAK POST — Brownies kukus identik dengan tekstur lembut dan rasa cokelat yang pekat. Namun, ada variasi yang menggunakan tepung ketan hitam sebagai bahan utama sehingga menghadirkan pilihan berbeda untuk pencinta kue rumahan.

Resep brownies kukus ketan hitam ala Ny Liem yang dibagikan Agnes Setyaningsih melalui Cookpad ini menggunakan enam butir telur, tepung ketan hitam, cokelat bubuk, dan dark cooking chocolate (DCC). Adonan juga diberi susu kental manis cokelat untuk memperkuat cita rasa.

Advertisement

Keistimewaan lainnya terletak pada tambahan meses di bagian tengah. Adonan dikukus dalam dua tahap sehingga menghasilkan brownies berlapis dengan taburan cokelat di antara bagiannya.

Baca Juga: Cuma 4 Telur, Resep Brownies Kukus 3 Lapis Ini Punya Lapisan Tengah yang Bikin Penasaran

Bahan Brownies Kukus Ketan Hitam

Advertisement

Bahan-bahan yang diperlukan cukup mudah ditemukan di toko bahan kue maupun pasar swalayan. Berikut daftar bahan sesuai resep yang dibagikan.

  • 250 gram tepung ketan hitam
  • 200 gram gula halus
  • 6 butir telur
  • 100 gram dark cooking chocolate (DCC)
  • 1 sendok teh SP atau cake emulsifier
  • 1/2 sendok teh vanili bubuk
  • 1 sachet susu kental manis cokelat
  • 5 sendok makan cokelat bubuk, pilih jenis berwarna gelap
  • Meses cokelat secukupnya
  • 1/2 sendok teh garam
  • 175 gram minyak goreng

Baca Juga: Dijamin Anti Gagal, Resep Fudgy Brownies Ini Bakal Jadi Teman Manis Saat Gerimis

Cara Membuat Brownies Ketan Hitam Kukus

1. Panaskan kukusan dan siapkan loyang

Siapkan panci kukusan berisi air secukupnya, kemudian panaskan. Bungkus tutup kukusan menggunakan kain bersih agar uap air tidak menetes ke permukaan brownies.

Baca Juga: Bukan Brownies Biasa! Resep Brownies Batik Tepung Ketan Putih Ini Cantik dan Nyokelat

Siapkan loyang berukuran sekitar 20 sentimeter. Olesi dengan mentega atau lapisi menggunakan kertas roti agar kue lebih mudah dikeluarkan setelah matang.

2. Kocok telur hingga mengembang

Masukkan telur, gula halus, vanili bubuk, SP, dan garam ke dalam wadah. Kocok menggunakan mixer hingga adonan mengembang, berwarna lebih pucat, kental, dan meninggalkan jejak.

Advertisement
Editor : Silvina
Bagikan:

Artikel Terkait

Bosan Brownies Cokelat Biasa? Coba Resep Brownies Kukus Ubi Ungu Dua Lapis

Bosan Brownies Cokelat Biasa? Coba Resep Brownies Kukus Ubi Ungu Dua Lapis

Resep brownies kukus ubi ungu dua lapis dengan cokelat dan santan. Simak bahan lengkap serta cara membuatnya yang lembut di rumah.

Super Lembut dan Lumer! Resep Puding Silky Mangga Pakai Buah Asli, Segarnya Juara

Super Lembut dan Lumer! Resep Puding Silky Mangga Pakai Buah Asli, Segarnya Juara

Resep puding silky mangga dari buah asli, susu, dan jeli mangga. Simak bahan lengkap serta cara membuat 12 cup puding lembut.

Resep Kue Cokelat Ubi Cuma 2 Bahan, Tanpa Oven dan Mixer, Anak-Anak Bisa Ikut Suka!

Resep Kue Cokelat Ubi Cuma 2 Bahan, Tanpa Oven dan Mixer, Anak-Anak Bisa Ikut Suka!

Kue cokelat ubi ini hanya memakai dua bahan utama. Simak resep camilan manis tanpa oven dan mixer yang mudah dibuat di rumah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer