Punya Sensasi Rasa yang Beda, Resep Brownies Kukus Ketan Hitam Ala Ny Liem Ini Bikin Penasaran

PONTIANAK POST — Brownies kukus identik dengan tekstur lembut dan rasa cokelat yang pekat. Namun, ada variasi yang menggunakan tepung ketan hitam sebagai bahan utama sehingga menghadirkan pilihan berbeda untuk pencinta kue rumahan.

Resep brownies kukus ketan hitam ala Ny Liem yang dibagikan Agnes Setyaningsih melalui Cookpad ini menggunakan enam butir telur, tepung ketan hitam, cokelat bubuk, dan dark cooking chocolate (DCC). Adonan juga diberi susu kental manis cokelat untuk memperkuat cita rasa.

Advertisement Keistimewaan lainnya terletak pada tambahan meses di bagian tengah. Adonan dikukus dalam dua tahap sehingga menghasilkan brownies berlapis dengan taburan cokelat di antara bagiannya.

Bahan Brownies Kukus Ketan Hitam

Advertisement Bahan-bahan yang diperlukan cukup mudah ditemukan di toko bahan kue maupun pasar swalayan. Berikut daftar bahan sesuai resep yang dibagikan.

250 gram tepung ketan hitam

200 gram gula halus

6 butir telur

100 gram dark cooking chocolate (DCC)

1 sendok teh SP atau cake emulsifier

1/2 sendok teh vanili bubuk

1 sachet susu kental manis cokelat

5 sendok makan cokelat bubuk, pilih jenis berwarna gelap

Meses cokelat secukupnya

1/2 sendok teh garam

175 gram minyak goreng

Cara Membuat Brownies Ketan Hitam Kukus

1. Panaskan kukusan dan siapkan loyang

Siapkan panci kukusan berisi air secukupnya, kemudian panaskan. Bungkus tutup kukusan menggunakan kain bersih agar uap air tidak menetes ke permukaan brownies.

Siapkan loyang berukuran sekitar 20 sentimeter. Olesi dengan mentega atau lapisi menggunakan kertas roti agar kue lebih mudah dikeluarkan setelah matang.

2. Kocok telur hingga mengembang

Masukkan telur, gula halus, vanili bubuk, SP, dan garam ke dalam wadah. Kocok menggunakan mixer hingga adonan mengembang, berwarna lebih pucat, kental, dan meninggalkan jejak.