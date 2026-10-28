Pakai 5 Telur, Resep Bolu Karamel Sarang Semut Ini Punya Rongga Cantik dan Tekstur Lembut

PONTIANAK POST – Bolu karamel sarang semut menjadi salah satu pilihan kue rumahan yang cocok disajikan untuk keluarga maupun dijadikan ide jualan. Kue dengan ciri khas rongga-rongga menyerupai sarang semut ini memiliki tekstur lembut, kenyal, serta cita rasa manis legit dengan aroma karamel yang menggugah selera.

Proses pembuatannya terbilang sederhana karena menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan, seperti telur, tepung terigu, tepung tapioka, gula pasir, susu kental manis, dan margarin.

Advertisement Melalui channel YouTube Lisa Hwang, resep bolu karamel sarang semut dibagikan dengan takaran lima butir telur untuk satu loyang berdiameter 24 sentimeter. Dari satu loyang tersebut, kue dapat dipotong menjadi sekitar 20 bagian.

Selain menggunakan oven listrik, bolu ini juga bisa dibuat dengan oven tangkring. Dengan mengikuti tahapan pembuatan secara tepat, kue rumahan ini dapat menjadi pilihan camilan untuk menemani waktu santai bersama keluarga.

Advertisement Bahan-Bahan Bolu Karamel Sarang Semut

Untuk membuat bolu karamel sarang semut, siapkan bahan-bahan berikut.

Bahan karamel:

500 gram gula pasir

500 mililiter air panas

Bahan adonan:

5 butir telur

150 gram tepung terigu

150 gram tepung tapioka

150 mililiter susu kental manis

150 gram margarin, lelehkan

1 sendok teh vanili, jika suka

1 sendok teh baking powder yang masih aktif

1 sendok teh baking soda yang masih aktif

Siapkan pula margarin dan sedikit tepung terigu untuk mengolesi loyang agar kue tidak mudah lengket saat dikeluarkan.

Cara Membuat Karamel agar Tidak Gosong

Tahap pertama adalah membuat karamel sebagai bahan utama yang memberikan warna cokelat dan aroma khas pada bolu sarang semut.