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Kuliner

Resep Martabak Telur Kulit Lumpia Isi Ayam, Praktis Dibuat Suami untuk Keluarga

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Penulis: Silvina
Ilustrasi martabak telur kulit lumpia isi ayam yang gurih dan renyah dapat dibuat sendiri di rumah dengan bahan sederhana.
Ilustrasi martabak telur kulit lumpia isi ayam yang gurih dan renyah dapat dibuat sendiri di rumah dengan bahan sederhana.

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PONTIANAK POST – Martabak telur menjadi salah satu camilan gurih yang cocok disajikan sebagai menu keluarga. Tak harus membeli di luar, martabak telur isi ayam juga bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan sederhana, seperti telur, ayam fillet, dan kulit lumpia.

Resep ini terbilang praktis karena menggunakan bahan yang mudah ditemukan. Perpaduan telur dan ayam menjadi sumber protein, sementara kulit lumpia digunakan sebagai pembungkus untuk menghasilkan martabak dengan bagian luar yang renyah.

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Menariknya, satu resep ini bisa menghasilkan tiga loyang martabak telur berukuran 20 sentimeter. Sajian tersebut juga dapat dilengkapi cuko dan acar agar rasanya semakin nikmat.

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Dalam resep yang dibagikan melalui konten @minanmia, martabak telur ini disebut sebagai salah satu menu andalan suami untuk memanjakan anak dan istri di rumah.

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Bahan Martabak Telur Isi Ayam

Untuk membuat martabak telur isi ayam, siapkan bahan-bahan berikut:

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Bahan tumisan ayam:

  • 500 gram ayam fillet, giling atau cincang
  • 1/2 buah bawang bombai
  • Segenggam daun bawang
  • 50 mililiter air
  • 1 sendok teh kaldu jamur
  • 1 blok kari Jepang

Bahan lainnya:

  • 6 butir telur ukuran besar
  • Kulit lumpia secukupnya
  • Cuko dan acar sebagai pelengkap

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Jumlah telur dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan komposisi isian. Pastikan seluruh bahan tercampur rata agar isian martabak memiliki rasa yang merata.

Cara Membuat Tumisan Ayam yang Gurih

Langkah pertama, potong bawang bombai dan daun bawang. Panaskan sedikit minyak di wajan, kemudian tumis bawang bombai hingga harum.

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Editor : Silvina
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