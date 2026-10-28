Tak Harus Pakai Daging Sapi, Resep Steak Ayam BBQ Ini Praktis Dibuat Gen Z di Rumah

Steak ayam saus BBQ dengan irisan bawang bombai menjadi pilihan menu rumahan praktis yang cocok disajikan saat kumpul keluarga.

PONTIANAK POST – Gen Z yang ingin mencoba memasak menu ala restoran tanpa proses rumit bisa menjadikan steak ayam saus barbeku sebagai pilihan. Berbahan dasar dada ayam fillet dan aneka saus, hidangan ini dapat dibuat menggunakan teflon biasa tanpa harus memiliki alat panggang khusus.

Advertisement Selain cocok untuk menu makan sehari-hari, steak ayam ini juga bisa disajikan saat acara kumpul keluarga, Lebaran, hingga perayaan tahun baru. Perpaduan saus barbeku, saus tomat, saus sambal, dan kecap manis memberikan cita rasa gurih, manis, serta sedikit pedas.

Resep ini dibagikan melalui kanal YouTube Indocake Mandiri. Proses pembuatannya cukup sederhana karena ayam hanya perlu diiris tipis, dibumbui, kemudian dimasak bersama bawang bombai hingga matang.

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Salah satu hal yang membuat resep ini menarik adalah penggunaan bahan yang relatif mudah ditemukan. Dada ayam fillet menjadi bahan utama pengganti daging sapi, sehingga bisa menjadi alternatif bagi yang ingin menikmati steak dengan bahan berbeda.

Agar ayam lebih mudah dipotong tipis, daging dapat dimasukkan ke dalam freezer hingga setengah beku. Setelah itu, iris ayam sesuai selera agar bumbu lebih mudah meresap dan daging matang merata saat dimasak.

Berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk membuat steak ayam saus BBQ.

Bahan utama:

Dada ayam fillet secukupnya

1 buah bawang bombai

Margarin secukupnya untuk memasak

Bahan marinasi ayam:

2 sendok makan saus barbeku

2 sendok makan saus tomat

2 sendok makan saus sambal

3 sendok makan kecap manis

1 sendok makan saus tiram

1 bungkus bawang putih bubuk

1 bungkus lada bubuk

Bahan sambal cabai hijau: