Iseng Posting di Status WA, Camilan Kentang Bihun Ini Banjir Order! Ini Resep dan Cara Membuatnya

PONTIANAK POST – Iseng mengunggah makanan buatan sendiri di status WhatsApp ternyata bisa membuka peluang usaha. Camilan berbahan kentang, bihun jagung, dan wortel ini menarik perhatian banyak orang hingga sejumlah orang tertarik memesan setelah melihat unggahannya.

Selain menggunakan bahan yang mudah ditemukan di rumah, cara membuatnya juga cukup praktis. Adonan dibuat dari campuran sayuran, bihun jagung, tepung, dan telur, kemudian dikukus sebelum dipotong dan digoreng hingga berwarna kuning kecokelatan.

Advertisement Camilan ini dibagikan youtube short @Masakan.harian12. Memiliki tekstur renyah di bagian luar dan lembut di bagian dalam, camilan ini tak hanya cocok disantap sebagai kudapan, makanan tersebut juga bisa dijadikan lauk pendamping nasi atau disimpan sebagai stok frozen food untuk persediaan di rumah.

Resep Kentang Bihun yang Bisa Jadi Ide Jualan

Advertisement Bahan sederhana dapat diolah menjadi camilan gurih yang menarik untuk dicoba. Perpaduan kentang, wortel, dan bihun jagung menghasilkan adonan yang padat, sedangkan bumbu bawang putih, merica, dan kaldu ayam memberikan cita rasa gurih.

Resep ini juga menarik bagi yang ingin mencoba usaha makanan rumahan. Produk dapat dibuat terlebih dahulu, lalu disimpan dalam freezer untuk digoreng saat akan dikonsumsi atau dijual.

Berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan.

Bahan utama:

Kentang secukupnya, kupas dan parut

1 keping bihun jagung

Wortel secukupnya, parut

Daun bawang dan seledri secukupnya

2 butir telur

Tepung tapioka secukupnya

Tepung terigu secukupnya

Bumbu:

Bawang putih bubuk secukupnya

Merica bubuk secukupnya

Kaldu ayam bubuk secukupnya

Garam secukupnya

Bahan pelapis: