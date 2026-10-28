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Kuliner

Resep Ayam Kukus Pedas ala Devina Hermawan, Daging Lembut dan Bumbu Meresap Tanpa Banyak Minyak

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Penulis: Silvina
Ayam kukus pedas dengan labu siam dan topping bawang cabai menjadi pilihan menu rumahan gurih dengan penggunaan minyak lebih sedikit.
Ayam kukus pedas dengan labu siam dan topping bawang cabai menjadi pilihan menu rumahan gurih dengan penggunaan minyak lebih sedikit.

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PONTIANAK POST – Bagi bunda yang ingin memasak menu praktis dengan penggunaan minyak lebih sedikit bisa mencoba resep ayam kukus pedas dengan labu siam. Hidangan ini memadukan ayam berbumbu, sayuran, serta topping bawang dan cabai yang memberikan cita rasa gurih dan pedas.

Selain mudah dibuat, ayam kukus pedas cocok menjadi pilihan menu makan sehari-hari. Proses memasaknya tidak mengharuskan ayam digoreng, sementara penggunaan jahe, bawang putih, cabai, dan jeruk nipis membantu memperkaya aroma serta rasa masakan.

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Resep ini dibagikan oleh Devina Hermawan melalui kanal YouTube miliknya. Dalam proses pembuatannya, ayam dimarinasi terlebih dahulu selama minimal 30 menit sebelum dikukus bersama irisan labu siam selama sekitar 20 menit.

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Resep Ayam Kukus Pedas dengan Bumbu Sederhana

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Ayam kukus pedas ini menggunakan paha ayam bertulang yang dipotong menjadi beberapa bagian agar bumbu lebih mudah meresap dan daging matang merata.

Bumbu dasarnya terdiri atas bawang putih, jahe, dan cabai rawit yang dicincang kasar. Sebagian bumbu digunakan untuk marinasi, sedangkan sisanya ditumis untuk dijadikan topping setelah ayam matang.

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Berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan.

Bahan utama:

  • Paha ayam bertulang secukupnya
  • Labu siam secukupnya, iris tipis
  • Daun bawang secukupnya

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Bahan marinasi dan bumbu:

  • Bawang putih secukupnya
  • Jahe secukupnya, iris
  • Cabai rawit secukupnya
  • Perasan jeruk nipis
  • Minyak wijen
  • Saus tiram
  • Tepung maizena
  • Kunyit bubuk, opsional
  • Garam dan bumbu penyedap secukupnya

Jumlah bahan dapat disesuaikan dengan banyaknya ayam yang dimasak serta tingkat kepedasan yang diinginkan.

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Editor : Silvina
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