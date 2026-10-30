Bakso Tak Harus Jadi Sop, Diolah Jadi Oseng Bakso Telur Pedas Dijamin Bikin Nambah Nasi

PONTIANAK POST - Bakso selama ini identik dengan hidangan berkuah yang disajikan bersama mi dan sayuran. Namun, bahan makanan yang satu ini ternyata bisa diolah menjadi menu berbeda yang tak kalah menggugah selera, yakni oseng bakso telur pedas.

Menu ini cocok menjadi alternatif lauk sehari-hari, terutama bagi pencinta masakan bercita rasa gurih dan pedas. Cara membuatnya pun praktis, dengan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di dapur.

Advertisement Kreasi Oseng Bakso Telur Bawang ini dibagikan melalui kanal YouTube Koko Gerro. Dalam video tersebut, bakso diolah bersama bawang merah, bawang putih, cabai, telur orak-arik, dan sejumlah bumbu pelengkap.

Bahan Sederhana, Rasanya Menggugah Selera

Advertisement Untuk bahan utamanya, digunakan dua bungkus bakso Kanzler yang kemudian dipotong menjadi empat bagian. Sementara itu, bawang merah dan bawang putih disiapkan untuk ditumis bersama cabai yang sudah diiris.

Proses memasaknya dimulai dengan menumis bawang merah dan bawang putih hingga harum dan layu. Setelah itu, masukkan irisan cabai, lalu tumis kembali sampai aromanya keluar.

Berikutnya, masukkan potongan bakso dan aduk hingga tercampur rata dengan tumisan bumbu.

Rahasia Bumbu Oseng Bakso yang Gurih dan Pedas

Agar rasanya semakin kaya, tambahkan beberapa bumbu berikut:

1 sendok makan saus tiram

½ sendok teh kaldu jamur

¼ sendok teh garam

¼ sendok teh gula

¼ sendok teh lada putih

Sedikit terasi

Air perasan ½ buah jeruk nipis

Aduk seluruh bahan hingga bumbu tercampur rata. Setelah itu, masukkan satu butir telur omega yang sudah dibuat menjadi telur orak-arik.

Tambahkan irisan daun bawang dan air jeruk nipis untuk memberikan aroma serta sentuhan rasa segar. Aduk sebentar hingga semua bahan tercampur sempurna.