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Kuliner

Modal Tepung dan Bumbu Dapur, Keripik Bawang Renyah Ini Bisa Jadi Stok Camilan Berbulan-bulan

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Penulis: Silvina
Keripik bawang berbahan tepung terigu dan tapioka dengan campuran bawang, cabai, serta seledri yang renyah dan gurih.
Ilustrasi keripik bawang berbahan tepung terigu dan tapioka dengan campuran bawang, cabai, serta seledri yang renyah dan gurih.

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PONTIANAK POST - Punya tepung terigu dan tapioka di rumah? Jangan hanya digunakan untuk membuat gorengan. Kedua bahan tersebut bisa diolah menjadi keripik bawang yang gurih, harum, dan renyah. Camilan tradisional ini cocok disajikan untuk keluarga, dijadikan stok makanan ringan, hingga peluang usaha rumahan.

Selain menggunakan bahan yang mudah ditemukan, cara membuat keripik bawang ini juga terbilang sederhana. Perpaduan tepung, bawang merah, bawang putih, cabai, dan daun seledri menghasilkan aroma khas yang menggugah selera.

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Resep keripik bawang ini dibagikan melalui kanal YouTube Delmia Cooking. Dalam proses pembuatannya, adonan dibentuk memanjang, didinginkan di freezer, kemudian diiris tipis sebelum digoreng hingga berwarna kuning keemasan.

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Bahan Kue Bawang, Sederhana dan Ekonomis

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Untuk membuat keripik bawang yang gurih dan renyah, bahan-bahan yang perlu disiapkan cukup mudah ditemukan di dapur.

Berikut daftar bahannya:

  • 250 gram tepung terigu atau sekitar 25 sendok makan
  • 100 gram tepung tapioka atau sekitar 10 sendok makan
  • 70 gram bawang merah atau sekitar 15 buah
  • 20 gram bawang putih atau sekitar 4 siung
  • 10 buah cabai merah keriting
  • 2 batang daun seledri
  • 1 butir telur
  • 50 gram margarin atau sekitar 3 sendok makan
  • ½ sendok makan garam atau sesuai selera
  • 1 sendok makan kaldu ayam bubuk
  • 100 ml air

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Cabai merah bisa disesuaikan dengan selera. Jika ingin membuat keripik bawang yang tidak pedas agar bisa dinikmati anak-anak, cabai juga boleh dihilangkan.

Cara Membuat Adonan Kue Bawang

Langkah pertama, iris tipis bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan daun seledri. Jika ingin lebih praktis, bawang bisa dicincang menggunakan chopper.

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Selanjutnya, siapkan wadah berukuran cukup besar. Masukkan tepung terigu dan tepung tapioka, kemudian tambahkan garam serta kaldu ayam bubuk. Aduk hingga seluruh bahan kering tercampur rata.

Masukkan irisan bawang merah, bawang putih, cabai, dan daun seledri. Tambahkan telur serta margarin, kemudian tuangkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk menggunakan tangan.

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Editor : Silvina
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