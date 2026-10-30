Modal Tepung dan Bumbu Dapur, Keripik Bawang Renyah Ini Bisa Jadi Stok Camilan Berbulan-bulan

PONTIANAK POST - Punya tepung terigu dan tapioka di rumah? Jangan hanya digunakan untuk membuat gorengan. Kedua bahan tersebut bisa diolah menjadi keripik bawang yang gurih, harum, dan renyah. Camilan tradisional ini cocok disajikan untuk keluarga, dijadikan stok makanan ringan, hingga peluang usaha rumahan.

Selain menggunakan bahan yang mudah ditemukan, cara membuat keripik bawang ini juga terbilang sederhana. Perpaduan tepung, bawang merah, bawang putih, cabai, dan daun seledri menghasilkan aroma khas yang menggugah selera.

Advertisement Resep keripik bawang ini dibagikan melalui kanal YouTube Delmia Cooking. Dalam proses pembuatannya, adonan dibentuk memanjang, didinginkan di freezer, kemudian diiris tipis sebelum digoreng hingga berwarna kuning keemasan.

Bahan Kue Bawang, Sederhana dan Ekonomis

Advertisement Untuk membuat keripik bawang yang gurih dan renyah, bahan-bahan yang perlu disiapkan cukup mudah ditemukan di dapur.

Berikut daftar bahannya:

250 gram tepung terigu atau sekitar 25 sendok makan

100 gram tepung tapioka atau sekitar 10 sendok makan

70 gram bawang merah atau sekitar 15 buah

20 gram bawang putih atau sekitar 4 siung

10 buah cabai merah keriting

2 batang daun seledri

1 butir telur

50 gram margarin atau sekitar 3 sendok makan

½ sendok makan garam atau sesuai selera

1 sendok makan kaldu ayam bubuk

100 ml air

Cabai merah bisa disesuaikan dengan selera. Jika ingin membuat keripik bawang yang tidak pedas agar bisa dinikmati anak-anak, cabai juga boleh dihilangkan.

Cara Membuat Adonan Kue Bawang

Langkah pertama, iris tipis bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan daun seledri. Jika ingin lebih praktis, bawang bisa dicincang menggunakan chopper.

Selanjutnya, siapkan wadah berukuran cukup besar. Masukkan tepung terigu dan tepung tapioka, kemudian tambahkan garam serta kaldu ayam bubuk. Aduk hingga seluruh bahan kering tercampur rata.

Masukkan irisan bawang merah, bawang putih, cabai, dan daun seledri. Tambahkan telur serta margarin, kemudian tuangkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk menggunakan tangan.