Tahu Rp2.000 Bisa Jadi Camilan Seenak Ini! Resep Tahu Goreng Telur yang Gurih dan Bikin Nagih

PONTIANAK POST - Tahu putih tidak harus selalu diolah menjadi tumisan, sup, atau sekadar digoreng biasa. Dengan tambahan telur, bawang, cabai, dan tepung beras, tahu bisa disulap menjadi camilan gurih yang menggugah selera.

Olahan tahu goreng ini juga cocok dijadikan lauk pendamping nasi maupun camilan untuk keluarga. Selain bahan-bahannya sederhana, cara membuatnya cukup mudah dan tidak membutuhkan banyak biaya.

Advertisement Resep kreasi tahu goreng ini dibagikan melalui kanal YouTube Mba Imah. Dalam video tersebut, tahu putih yang dibeli seharga Rp2.000 diolah bersama telur dan aneka bumbu, kemudian digoreng hingga berwarna kecokelatan.

Bahan Sederhana, Modal Murah Meriah

Advertisement Untuk membuat olahan tahu ini, bahan utama yang dibutuhkan adalah tahu putih. Agar rasanya semakin gurih dan aromanya lebih harum, digunakan bawang merah serta bawang putih yang digoreng terlebih dahulu.

Berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan:

Tahu putih seharga Rp2.000

2 siung bawang putih

Bawang merah secukupnya

Cabai merah keriting sesuai selera

Daun bawang secukupnya

2 butir telur

5 sendok makan tepung beras

Garam secukupnya

Kaldu bubuk secukupnya

Lada secukupnya

Sedikit penyedap rasa

Minyak goreng secukupnya

Jika tidak memiliki daun bawang, bahan tersebut bisa diganti dengan daun seledri. Sementara jumlah cabai dapat disesuaikan dengan tingkat kepedasan yang diinginkan.

Cara Membuat Adonan Tahu agar Gurih dan Padat

Langkah pertama, iris bawang merah dan bawang putih, kemudian goreng hingga berwarna kecokelatan dan matang. Angkat, lalu diamkan sampai dingin.

Selanjutnya, iris cabai merah keriting dan daun bawang. Siapkan tahu putih, kemudian cuci hingga benar-benar bersih sebelum diolah.

Setelah bawang goreng dingin, haluskan menggunakan ulekan. Masukkan irisan cabai merah dan daun bawang, kemudian tambahkan tahu putih.