Resep Mi Goreng Smoky ala Chef Rudy Choirudin, Racikan Dua Kecapnya Bikin Nagih!

PONTIANAK POST - Mi goreng menjadi salah satu menu praktis yang mudah disukai berbagai kalangan. Namun, dengan racikan bumbu yang tepat, mi goreng sederhana bisa diolah menjadi hidangan yang lebih istimewa dengan cita rasa gurih dan aroma smoky yang menggugah selera.

Salah satu kreasi yang bisa dicoba adalah resep mi goreng ala Chef Rudy Choirudin. Perpaduan kecap manis, kecap asin, saus tiram, serta aneka bumbu menghasilkan rasa yang lebih kaya dibandingkan mi goreng biasa.

Advertisement Resep tersebut dibagikan Chef Rudy melalui kanal YouTube Buku Resep Satset Rudy. Proses pembuatannya cukup sederhana dengan tambahan telur orak-arik, bakso, kol, dan sawi hijau sebagai pelengkap.

Racikan Dua Kecap Jadi Kunci Kelezatan Mi Goreng

Advertisement Salah satu hal menarik dari resep ini adalah penggunaan dua jenis kecap, yakni kecap manis dan kecap asin. Keduanya dipadukan dengan saus tiram untuk menghasilkan perpaduan rasa manis dan gurih.

Berikut bahan-bahan untuk membuat bumbu mi goreng:

Kecap manis

Kecap asin

Saus tiram

Bawang putih bubuk

1 sachet kecil lada bubuk

Garam secukupnya

Air secukupnya

Campurkan seluruh bahan tersebut dalam satu wadah. Aduk hingga semua bumbu menyatu dan siap digunakan untuk memasak mi goreng.

Tumis Bawang Merah dan Telur, Tambahkan Bakso

Setelah bumbu siap, panaskan wajan dan tumis irisan bawang merah hingga harum. Bawang merah menjadi dasar tumisan yang memberikan aroma khas pada hidangan.

Selanjutnya, masukkan telur yang sudah dibuat menjadi telur orak-arik. Tambahkan bakso, kemudian aduk sebentar hingga tercampur dengan tumisan bawang dan telur.

Tuangkan campuran bumbu kecap yang sudah disiapkan sebelumnya ke dalam wajan. Biarkan beberapa saat hingga bumbu mulai berbuih dan sedikit mengalami karamelisasi.