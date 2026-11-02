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Kuliner

Resep Egg Roll HokBen ala Rumahan, Rasanya Mirip Aslinya dan Bisa Dibuat Lebih Besar

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Penulis: Silvina
Egg roll ayam ala HokBen buatan rumahan dengan kulit dadar berisi adonan ayam berbumbu yang digoreng hingga kuning keemasan.
Egg roll ayam ala HokBen buatan rumahan dengan kulit dadar berisi adonan ayam berbumbu yang digoreng hingga kuning keemasan.

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PONTIANAK POST - Penggemar menu egg roll ala HokBen kini bisa mencoba membuat sendiri hidangan ayam gulung tersebut di rumah. Dengan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan, egg roll ayam bisa diolah menjadi sajian gurih dengan tekstur lembut dan kulit dadar yang tipis.

Resep ini dibagikan kreator konten Rand Ferdian melalui kanal YouTube Shorts miliknya. Dalam video tersebut, ia memperlihatkan proses pembuatan egg roll ayam rumahan yang disebut memiliki cita rasa cukup mirip dengan menu egg roll di restoran HokBen.

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Menariknya, egg roll buatan sendiri ini dibuat dengan ukuran lebih besar sehingga bisa memberikan kepuasan lebih saat disantap.

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Proses pembuatannya dimulai dengan menyiapkan bahan kulit dadar. Seluruh bahan kulit dicampurkan dan dikocok hingga merata. Adonan kemudian dimasak menggunakan wajan antilengket hingga membentuk lembaran dadar tipis.

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Setelah kulit dadar siap, proses dilanjutkan dengan membuat adonan isian. Daging paha ayam dan kulit ayam dihaluskan menggunakan chopper. Campuran ayam tersebut kemudian diberi tepung tapioka, minyak wijen, kecap ikan, saus tiram, lada, garam, kaldu ayam, gula, bawang putih halus, putih telur, dan bubuk ngohiong.

Seluruh bahan diaduk hingga tercampur rata dan menghasilkan adonan isian yang siap digunakan.

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Berikutnya, adonan ayam diletakkan di atas kulit dadar, kemudian digulung hingga membentuk egg roll. Gulungan tersebut selanjutnya digoreng sampai matang dan berwarna kuning keemasan.

Hasilnya berupa egg roll ayam dengan bagian luar yang renyah, sementara bagian dalamnya terasa gurih dan lembut.

Menu ini bisa menjadi alternatif lauk untuk makan bersama keluarga maupun pelengkap nasi ala restoran Jepang. Selain bisa menyesuaikan ukuran, membuat egg roll sendiri juga memungkinkan penggunaan bahan sesuai selera.

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Editor : Silvina
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