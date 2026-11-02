Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kuliner

Resep Udang Kecap Cabe Hijau, Bumbunya Meresap dan Bikin Boros Nasi

S
Penulis: Silvina
Udang kecap cabe hijau dengan paduan kecap manis dan cabai hijau cocok menjadi lauk pendamping nasi hangat.
Udang kecap cabe hijau dengan paduan kecap manis dan cabai hijau cocok menjadi lauk pendamping nasi hangat.

Advertisement

 

PONTIANAK POST - Udang bisa diolah menjadi beragam hidangan lezat untuk menu makan keluarga. Salah satunya udang kecap cabe hijau yang memadukan rasa gurih, manis, dan sedikit pedas. Perpaduan bumbu yang meresap membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi hangat.

Resep udang kecap cabe hijau ini menggunakan bahan utama berupa satu kilogram udang yang dibersihkan terlebih dahulu. Sebelum dimasak bersama bumbu, udang dimarinasi dan digoreng sebentar agar teksturnya tetap kenyal serta juicy.

Advertisement

Cara memasaknya dibagikan melalui kanal YouTube Rayyan Al Ghazali . Proses pembuatannya cukup sederhana dan bisa dicoba di rumah.

Baca Juga: Resep Egg Roll HokBen ala Rumahan, Rasanya Mirip Aslinya dan Bisa Dibuat Lebih Besar

Bahan Utama Udang Kecap Cabe Hijau

Advertisement

Untuk membuat hidangan ini, siapkan bahan-bahan berikut:

  • 1 kg udang, bersihkan
  • 1 bungkus bumbu marinasi
  • 2,5 sendok makan tepung maizena

Baca Juga: Resep Mi Goreng Smoky ala Chef Rudy Choirudin, Racikan Dua Kecapnya Bikin Nagih!

Bumbu:

  • 6–8 siung bawang putih
  • 9–12 siung bawang merah
  • 1 buah bawang bombai
  • 9 buah cabai hijau besar
  • 1 buah tomat merah ukuran besar
  • 1 sendok teh garam
  • 1 sendok teh kaldu bubuk
  • 1 sendok teh gula putih
  • ½ sendok teh micin
  • ½ sendok teh lada bubuk
  • 7–9 sendok makan kecap manis
  • 400–450 ml air

Cara Membuat Udang Kecap Cabe Hijau

Baca Juga: Tahu Rp2.000 Bisa Jadi Camilan Seenak Ini! Resep Tahu Goreng Telur yang Gurih dan Bikin Nagih

Langkah pertama, campurkan udang yang sudah dibersihkan dengan bumbu marinasi dan tepung maizena. Aduk hingga seluruh permukaan udang terbalut bumbu, kemudian diamkan beberapa menit.

Sambil menunggu, iris tipis bawang putih dan bawang merah. Potong bawang bombai sesuai selera, iris serong cabai hijau, serta potong tomat menjadi dadu kecil.

Selanjutnya, panaskan minyak goreng secukupnya. Goreng udang dalam beberapa tahap menggunakan api besar. Cukup goreng sekitar satu menit untuk setiap sisi agar udang tidak terlalu matang dan teksturnya tetap kenyal.

Baca Juga: Resep Ayam Kukus Pedas ala Devina Hermawan, Daging Lembut dan Bumbu Meresap Tanpa Banyak Minyak

Setelah berubah warna dan matang di bagian luar, angkat udang lalu tiriskan. Sisihkan terlebih dahulu.

Advertisement
Editor : Silvina
Bagikan:

Artikel Terkait

Tahu Rp2.000 Bisa Jadi Camilan Seenak Ini! Resep Tahu Goreng Telur yang Gurih dan Bikin Nagih

Tahu Rp2.000 Bisa Jadi Camilan Seenak Ini! Resep Tahu Goreng Telur yang Gurih dan Bikin Nagih

Tahu Rp2.000 bisa jadi camilan gurih dan menggugah selera. Simak resep tahu goreng telur yang praktis, murah, dan mudah dibuat.

Resep Martabak Telur Kulit Lumpia Isi Ayam, Praktis Dibuat Suami untuk Keluarga

Resep Martabak Telur Kulit Lumpia Isi Ayam, Praktis Dibuat Suami untuk Keluarga

Resep martabak telur kulit lumpia isi ayam yang praktis dan gurih, cocok untuk menu keluarga serta bisa menghasilkan tiga loyang.

Pakai 5 Telur, Resep Bolu Karamel Sarang Semut Ini Punya Rongga Cantik dan Tekstur Lembut

Pakai 5 Telur, Resep Bolu Karamel Sarang Semut Ini Punya Rongga Cantik dan Tekstur Lembut

Resep bolu karamel sarang semut dengan 5 telur, tekstur lembut dan legit. Bisa dipanggang memakai oven listrik atau oven tangkring.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer