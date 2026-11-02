Resep Udang Kecap Cabe Hijau, Bumbunya Meresap dan Bikin Boros Nasi

PONTIANAK POST - Udang bisa diolah menjadi beragam hidangan lezat untuk menu makan keluarga. Salah satunya udang kecap cabe hijau yang memadukan rasa gurih, manis, dan sedikit pedas. Perpaduan bumbu yang meresap membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi hangat.

Resep udang kecap cabe hijau ini menggunakan bahan utama berupa satu kilogram udang yang dibersihkan terlebih dahulu. Sebelum dimasak bersama bumbu, udang dimarinasi dan digoreng sebentar agar teksturnya tetap kenyal serta juicy.

Advertisement Cara memasaknya dibagikan melalui kanal YouTube Rayyan Al Ghazali . Proses pembuatannya cukup sederhana dan bisa dicoba di rumah.

Bahan Utama Udang Kecap Cabe Hijau

Advertisement Untuk membuat hidangan ini, siapkan bahan-bahan berikut:

1 kg udang, bersihkan

1 bungkus bumbu marinasi

2,5 sendok makan tepung maizena

Bumbu:

6–8 siung bawang putih

9–12 siung bawang merah

1 buah bawang bombai

9 buah cabai hijau besar

1 buah tomat merah ukuran besar

1 sendok teh garam

1 sendok teh kaldu bubuk

1 sendok teh gula putih

½ sendok teh micin

½ sendok teh lada bubuk

7–9 sendok makan kecap manis

400–450 ml air

Cara Membuat Udang Kecap Cabe Hijau

Langkah pertama, campurkan udang yang sudah dibersihkan dengan bumbu marinasi dan tepung maizena. Aduk hingga seluruh permukaan udang terbalut bumbu, kemudian diamkan beberapa menit.

Sambil menunggu, iris tipis bawang putih dan bawang merah. Potong bawang bombai sesuai selera, iris serong cabai hijau, serta potong tomat menjadi dadu kecil.

Selanjutnya, panaskan minyak goreng secukupnya. Goreng udang dalam beberapa tahap menggunakan api besar. Cukup goreng sekitar satu menit untuk setiap sisi agar udang tidak terlalu matang dan teksturnya tetap kenyal.

Setelah berubah warna dan matang di bagian luar, angkat udang lalu tiriskan. Sisihkan terlebih dahulu.