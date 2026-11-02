Resep Udang Saus Asam Manis dengan Nanas, Masak 20 Menit Jadi Lauk Istimewa

PONTIANAK POST - Udang saus asam manis bisa menjadi pilihan menu rumahan yang praktis dan menggugah selera. Perpaduan udang, saus pedas, dan potongan nanas menghadirkan cita rasa manis, gurih, serta sedikit asam yang cocok disantap bersama nasi hangat.

Menu ini juga tidak membutuhkan waktu lama untuk dibuat. Dengan bahan sederhana, udang saus asam manis bisa disiapkan sekitar 20 menit untuk tiga porsi.

Advertisement Resep yang dibagikan Rika ayu _ Dapur Mama melalui Cookpad ini menggunakan nanas sebagai salah satu bahan utama untuk memberikan sentuhan rasa segar pada hidangan.

Bahan Udang Saus Asam Manis

Advertisement Berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan:

300 gram udang

1 siung bawang bombai

3 siung bawang putih

5 buah cabai rawit merah

1 batang daun bawang

10 sendok makan saus pedas

½ buah nanas ukuran kecil, potong kecil-kecil

1 sendok makan gula pasir

1 sendok makan saus tiram

½ sendok teh garam

100 ml air

Cara Membuat Udang Saus Asam Manis

Pertama, bersihkan udang dan sisihkan. Iris bawang putih, potong bawang bombai, cabai rawit, serta daun bawang. Potong nanas menjadi bagian kecil agar mudah tercampur dengan bumbu.

Selanjutnya, panaskan sedikit minyak dalam wajan. Tumis bawang putih dan bawang bombai hingga harum.

Masukkan saus pedas dan saus tiram, kemudian tambahkan air. Aduk hingga bumbu tercampur rata.

Setelah itu, masukkan udang dan potongan nanas. Masak hingga udang berubah warna dan matang.

Tambahkan gula pasir, garam, irisan cabai rawit, serta daun bawang. Aduk kembali hingga semua bahan tercampur.