Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kuliner

Resep Udang Saus Asam Manis dengan Nanas, Masak 20 Menit Jadi Lauk Istimewa

S
Penulis: Silvina
Udang saus asam manis dengan potongan nanas dan cabai rawit menjadi sajian lauk rumahan yang menggugah selera.
Udang saus asam manis dengan potongan nanas dan cabai rawit menjadi sajian lauk rumahan yang menggugah selera.

Advertisement

 

PONTIANAK POST - Udang saus asam manis bisa menjadi pilihan menu rumahan yang praktis dan menggugah selera. Perpaduan udang, saus pedas, dan potongan nanas menghadirkan cita rasa manis, gurih, serta sedikit asam yang cocok disantap bersama nasi hangat.

Menu ini juga tidak membutuhkan waktu lama untuk dibuat. Dengan bahan sederhana, udang saus asam manis bisa disiapkan sekitar 20 menit untuk tiga porsi.

Advertisement

Resep yang dibagikan Rika ayu _ Dapur Mama melalui Cookpad ini menggunakan nanas sebagai salah satu bahan utama untuk memberikan sentuhan rasa segar pada hidangan.

Baca Juga: Resep Udang Kecap Cabe Hijau, Bumbunya Meresap dan Bikin Boros Nasi

Bahan Udang Saus Asam Manis

Advertisement

Berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan:

  • 300 gram udang
  • 1 siung bawang bombai
  • 3 siung bawang putih
  • 5 buah cabai rawit merah
  • 1 batang daun bawang
  • 10 sendok makan saus pedas
  • ½ buah nanas ukuran kecil, potong kecil-kecil
  • 1 sendok makan gula pasir
  • 1 sendok makan saus tiram
  • ½ sendok teh garam
  • 100 ml air

Baca Juga: Resep Egg Roll HokBen ala Rumahan, Rasanya Mirip Aslinya dan Bisa Dibuat Lebih Besar

Cara Membuat Udang Saus Asam Manis

Pertama, bersihkan udang dan sisihkan. Iris bawang putih, potong bawang bombai, cabai rawit, serta daun bawang. Potong nanas menjadi bagian kecil agar mudah tercampur dengan bumbu.

Selanjutnya, panaskan sedikit minyak dalam wajan. Tumis bawang putih dan bawang bombai hingga harum.

Baca Juga: Resep Mi Goreng Smoky ala Chef Rudy Choirudin, Racikan Dua Kecapnya Bikin Nagih!

Masukkan saus pedas dan saus tiram, kemudian tambahkan air. Aduk hingga bumbu tercampur rata.

Setelah itu, masukkan udang dan potongan nanas. Masak hingga udang berubah warna dan matang.

Tambahkan gula pasir, garam, irisan cabai rawit, serta daun bawang. Aduk kembali hingga semua bahan tercampur.

Advertisement
Editor : Silvina
Bagikan:

Artikel Terkait

Resep Udang Kecap Cabe Hijau, Bumbunya Meresap dan Bikin Boros Nasi

Resep Udang Kecap Cabe Hijau, Bumbunya Meresap dan Bikin Boros Nasi

Udang kecap cabe hijau menawarkan perpaduan rasa manis, gurih, dan pedas. Simak resep praktisnya untuk lauk makan keluarga.

Resep Egg Roll HokBen ala Rumahan, Rasanya Mirip Aslinya dan Bisa Dibuat Lebih Besar

Resep Egg Roll HokBen ala Rumahan, Rasanya Mirip Aslinya dan Bisa Dibuat Lebih Besar

Resep egg roll ala HokBen ini dibuat dari kulit telur dan ayam cincang, lalu digoreng hingga keemasan untuk camilan di rumah.

Resep Mi Goreng Smoky ala Chef Rudy Choirudin, Racikan Dua Kecapnya Bikin Nagih!

Resep Mi Goreng Smoky ala Chef Rudy Choirudin, Racikan Dua Kecapnya Bikin Nagih!

Resep mi goreng smoky ala Chef Rudy Choirudin dengan racikan dua kecap, saus tiram, bakso, telur, dan sayuran yang menggugah selera.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer