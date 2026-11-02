Resep Gulai Udang Kacang Panjang, Kuah Santan Gurih dengan Bumbu Rempah yang Menggugah Selera

PONTIANAK POST - Gulai udang kacang panjang bisa menjadi pilihan menu makan keluarga yang menggugah selera. Perpaduan udang segar, sayuran, santan, dan racikan bumbu rempah menghasilkan hidangan berkuah gurih dengan sentuhan rasa pedas.

Resep ini menggunakan bahan yang cukup mudah ditemukan di pasar. Proses memasaknya membutuhkan waktu sekitar satu jam dan dapat disajikan untuk keluarga.

Advertisement Resep gulai udang kacang panjang yang dibagikan Sitaseptiana melalui Cookpad ini memadukan setengah kilogram udang dengan satu ikat kacang panjang dan satu bungkus santan.

Bahan Gulai Udang Kacang Panjang

Advertisement Untuk membuat hidangan ini, siapkan bahan-bahan berikut:

½ kilogram udang

1 ikat kacang panjang

1 bungkus santan Kara

10 siung bawang merah

4 siung bawang putih

5 buah cabai rawit

10 buah cabai keriting

1 ruas jahe

1 ruas kunyit

5 butir kemiri

3 sendok teh ketumbar bubuk

1 sendok teh jintan

1 batang serai

4 lembar daun jeruk

2 lembar daun salam

1 sendok makan ebi

Garam dan penyedap rasa secukupnya

Air secukupnya

Cara Membuat Gulai Udang

Langkah pertama, cuci udang hingga bersih. Potong kacang panjang sesuai selera, kemudian sisihkan.

Haluskan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, sebagian cabai keriting, kunyit, jahe, kemiri, ketumbar, dan jintan hingga menjadi bumbu.

Selanjutnya, iris sisa cabai keriting. Siapkan pula ebi, daun salam, dan daun jeruk.

Panaskan minyak, lalu tumis bumbu halus hingga matang dan harum. Setelah itu, masukkan air secukupnya bersama ebi dan irisan cabai keriting.

Tunggu hingga kuah mendidih. Tambahkan garam, penyedap rasa, dan kacang panjang. Masak sampai sayuran setengah matang.