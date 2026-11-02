Resep Udang Rica-Rica Kemangi, Pedas Beraroma Rempah dan Cocok Disantap dengan Nasi Hangat

PONTIANAK POST - Udang rica-rica kemangi bisa menjadi pilihan menu makan bagi pencinta masakan pedas. Perpaduan udang, cabai, dan bumbu rempah menghasilkan hidangan dengan aroma kuat yang semakin menggugah selera berkat tambahan daun kemangi.

Menu ini juga bisa dibuat menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan. Proses memasaknya membutuhkan waktu sekitar 45 menit dan resepnya dapat disajikan untuk dua orang.

Advertisement Resep udang rica-rica kemangi yang dibagikan Yoes melalui Cookpad ini menggunakan 500 gram udang kupas. Bumbu utamanya terdiri atas bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, jahe, dan kemiri.

Bahan Udang Rica-Rica Kemangi

Advertisement Berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan:

500 gram udang kupas

7 siung bawang merah

4 siung bawang putih

2 butir kemiri

3 buah cabai merah

8 buah cabai rawit (opsional)

2 cm kunyit

2 cm jahe

1 batang serai, dimemarkan

2 lembar daun salam

1 lembar daun jeruk

1 ikat daun kemangi

Air secukupnya

Minyak untuk menumis

Garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya

Cara Membuat Udang Rica-Rica

Langkah pertama, haluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah, cabai rawit, kunyit, dan jahe menggunakan chopper atau alat penghalus bumbu.

Panaskan minyak dalam wajan, kemudian tumis bumbu halus hingga harum. Masukkan serai yang sudah dimemarkan, daun jeruk, dan daun salam. Aduk hingga tercampur rata dan bumbu matang.

Selanjutnya, tambahkan udang yang sudah dicuci bersih. Aduk hingga bumbu merata dan masak sampai udang berubah warna.

Tambahkan Kemangi agar Lebih Harum

Setelah udang berubah warna, masukkan daun kemangi. Aduk hingga daun mulai layu, kemudian matikan api.

Udang rica-rica kemangi siap disajikan bersama nasi hangat. Perpaduan rasa pedas dari cabai dan aroma rempah memberikan sensasi tersendiri pada hidangan sederhana ini.