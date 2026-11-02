Banyak yang Penasaran, Ini Resep Cake Cokelat Spesial ala BCL yang Jadi Andalan Saat Lebaran
PONTIANAK POST - Ada tradisi manis yang selalu dilakukan penyanyi dan aktris Bunga Citra Lestari atau BCL menjelang Lebaran. Selain menyiapkan aneka hidangan, BCL rutin membuat cake cokelat yang menjadi salah satu sajian favorit keluarga dan sahabatnya.
Kebiasaan tersebut selalu menarik perhatian warganet. Bahkan, cake cokelat buatan BCL kerap dinantikan setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pada Lebaran 2025, BCL sempat membuat empat loyang cake cokelat sekaligus.
Terinspirasi dari cake cokelat andalan BCL, pencinta kue bisa mencoba membuat sajian serupa di rumah. Salah satu resep yang dapat dijadikan inspirasi adalah Chocolate Cake BCL tiga lapis dengan ganache cokelat.
Resep yang dibagikan Raya Sptr melalui Cookpad ini menggunakan empat butir telur untuk adonan cake. Sementara ganache dibuat dari dark cooking chocolate, whipping cream, dan butter.
Bahan Membuat Chocolate Cake Tiga Lapis
Bahan ganache:
- 200 gram dark cooking chocolate (DCC)
- 200 gram whipping cream
- 20 gram butter
Bahan adonan kuning telur:
- 65 ml susu
- 25 ml minyak sayur
- 4 kuning telur
- 25 gram gula pasir
- ½ sendok teh vanila
- 65 gram tepung terigu protein sedang
- 15 gram cokelat bubuk
- ½ sendok teh baking powder
Bahan adonan putih telur:
- 4 putih telur
- ¼ sendok teh cream of tartar
- 65 gram gula pasir
Cara Membuat Ganache Cokelat
Tahap pertama, panaskan whipping cream hingga hangat. Masukkan dark cooking chocolate dan butter, kemudian aduk sampai seluruh bahan meleleh dan tercampur rata.
Pindahkan ganache ke wadah bersih, tutup menggunakan plastik, lalu dinginkan. Simpan dalam chiller hingga teksturnya mengeras atau set.