Banyak yang Penasaran, Ini Resep Cake Cokelat Spesial ala BCL yang Jadi Andalan Saat Lebaran

PONTIANAK POST - Ada tradisi manis yang selalu dilakukan penyanyi dan aktris Bunga Citra Lestari atau BCL menjelang Lebaran. Selain menyiapkan aneka hidangan, BCL rutin membuat cake cokelat yang menjadi salah satu sajian favorit keluarga dan sahabatnya.

Kebiasaan tersebut selalu menarik perhatian warganet. Bahkan, cake cokelat buatan BCL kerap dinantikan setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pada Lebaran 2025, BCL sempat membuat empat loyang cake cokelat sekaligus.

Advertisement Terinspirasi dari cake cokelat andalan BCL, pencinta kue bisa mencoba membuat sajian serupa di rumah. Salah satu resep yang dapat dijadikan inspirasi adalah Chocolate Cake BCL tiga lapis dengan ganache cokelat.

Resep yang dibagikan Raya Sptr melalui Cookpad ini menggunakan empat butir telur untuk adonan cake. Sementara ganache dibuat dari dark cooking chocolate, whipping cream, dan butter.

Advertisement Bahan Membuat Chocolate Cake Tiga Lapis

Bahan ganache:

200 gram dark cooking chocolate (DCC)

200 gram whipping cream

20 gram butter

Bahan adonan kuning telur:

65 ml susu

25 ml minyak sayur

4 kuning telur

25 gram gula pasir

½ sendok teh vanila

65 gram tepung terigu protein sedang

15 gram cokelat bubuk

½ sendok teh baking powder

Bahan adonan putih telur:

4 putih telur

¼ sendok teh cream of tartar

65 gram gula pasir

Cara Membuat Ganache Cokelat

Tahap pertama, panaskan whipping cream hingga hangat. Masukkan dark cooking chocolate dan butter, kemudian aduk sampai seluruh bahan meleleh dan tercampur rata.

Pindahkan ganache ke wadah bersih, tutup menggunakan plastik, lalu dinginkan. Simpan dalam chiller hingga teksturnya mengeras atau set.